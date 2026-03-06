In Aserbaidschan gibt's für die Schweiz an der Skitouren-EM einmal Gold und zweimal Silber.

Bonnet siegt vor Bussard: Die SkiMo-EM bleibt in Schweizer Hand

Legende: Kann es bei Tag und bei Nacht Rémi Bonnet, hier beim Vertical-Wettbewerb Anfang Jahr in Courchevel. Keystone/Maxime Schmid

Die Schweizer haben der EM im Ski Mountaineering (SkiMo) in Shahdag in Aserbaidschan auch am dritten Wettkampftag den Stempel aufgedrückt. Rémi Bonnet und Thomas Bussard feierten im Einzel-Rennen einen Doppelerfolg. Der Freiburger Bonnet siegte mit über drei Minuten Vorsprung. Bussard hatte am Donnerstag in der olympischen Mixed-Staffel an der Seite von Marianne Fatton triumphiert.

Für Bussard war es nach dem 2. Platz zum EM-Auftakt im Sprint die zweite Silbermedaille an diesen Titelkämpfen.

Für einmal «nur» Silber für Fatton

Derweil verpasste die Sprint-Olympiasiegerin Marianne Fatton in ihrem dritten Rennen in Shahdag den dritten Sieg. Die Neuenburgerin musste sich im Einzel hinter der Italienerin Giulia Murada mit Silber begnügen. Caroline Ulrich und Thibe Deseyn liefen als Fünfte respektive Sechste neben das Podest. Zum Abschluss der Titelkämpfe werden am Sonntag die Medaillen in der Disziplin Vertical vergeben.