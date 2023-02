Legende: In Maribor wieder nicht zu schlagen Mélanie Meillard. Keystone/AP Photo/Robert F. Bukaty

Ski alpin: Erneuter Sieg für Mélanie Meillard

Mélanie Meillard war auch im 2. Europacup-Riesenslalom in Maribor nicht zu schlagen. Am Tag nach ihrem 1. Sieg in der Basis-Disziplin auf dieser Ebene doppelte sie in Slowenien gleich nach. Die Basis zum neuerlichen Erfolg legte die im Wallis heimisch gewordene Neuenburgerin mit Bestzeit im 1. Lauf, als sie ihre Konkurrentinnen um mindestens 45 Hundertstel distanziert hatte. Elena Stoffel, Simone Wild, Lorina Zelger und Vanessa Kasper belegten geschlossen die Plätze 7 bis 10 und sorgten auch als Team für eine sehr gute Leistung. Insgesamt siegte Meillard im Europacup zum 4. Mal.