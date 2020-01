Skispringen: Kubacki gewinnt, Ammann zurück

Dawid Kubacki hat das Weltcup-Springen in Titisee-Neustadt gewonnen. Der Pole setzte sich überlegen vor Stefan Kraft (AUT) und Ryoyu Kobayashi (JAP) durch. Simon Ammann, der einzige Schweizer Vertreter, kam nicht auf Touren. Der Toggenburger musste sich mit dem 27. Rang begnügen.

Langlauf Männer: Bolschunow kehrt siegreich zurück

Der Russe Alexander Bolschunow hatte die Konkurrenz bei der Rückkehr in den Weltcup im Griff. Der Sieger der Tour de Ski gewann im tschechischen Nove Mesto das Rennen über 15 km in der freien Technik mit 24 Sekunden Vorsprung auf den Finnen Iivo Niskanen. Johannes Kläbo musste sich mit Platz 7 und einem Rückstand von 1:12 Minuten begnügen. Das beste Schweizer Resultat lieferte Beda Klee mit Platz 22 und einem Rückstand von zwei Minuten. Dario Cologna verzichtete wegen einer Erkältung auf die Reise nach Tschechien.

Langlauf Frauen: Johaug siegt überlegen

Therese Johaug hat in Nove Mesto einen weiteren Sieg eingefahren. Die norwegische Distanzspezialistin setzte sich über 10 km in freier Technik mit mehr als einer halben Minute Vorsprung auf die Russin Natalia Neprjajewa und Landsfrau Heidi Weng durch. In den nun 10 Distanzrennen in diesem Winter musste sich Johaug bisher nur zweimal geschlagen geben. Auch in die Verfolgung am Sonntag wird die Siegerin der diesjährigen Tour de Ski als Favoritin starten. Schweizerinnen waren in Tschechien keine am Start.

