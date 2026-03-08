Toller EM-Abschluss im Ski Mountaineering: Bei den Männern gibt's einen Schweizer Doppelsieg, Caroline Ulrich holt zudem Bronze.

Legende: Bereits vor genau einem Jahr brillierten sie an der WM Aurélien Gay und Rémi Bonnet. Archiv: KEYSTONE/Maxime Schmid

Die Schweizer trumpften zum Abschluss der Skitourenrennen-EM in Aserbaidschan im nicht-olympischen Vertikal-Rennen gross auf. Rémi Bonnet siegte vor seinem Landsmann Aurélien Gay und dem Österreicher Christoph Hochenwarter. Robin Bussard (4.) und Ludovic Lattion (6.) rundeten das tolle Schweizer Teamergebnis ab.

Im Rennen der Frauen sicherte sich Caroline Ulrich Bronze. Die 24-jährige Westschweizerin musste sich einzig der Österreicherin Sarah Dreier und der Italienerin Giulia Murada geschlagen geben. Thibe Deseyn (4.) fehlte etwas mehr als eine halbe Minute auf ihre Landsfrau respektive zu Bronze.

Fatton für einmal ohne Medaille

Marianne Fatton, die an Olympia mit Gold im Sprint und Silber im Teamevent gross abgeräumt und auch an der EM zweimal Gold und einmal Silber gewann, ging als 5. für einmal leer aus.