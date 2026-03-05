Olympiasiegerin Marianne Fatton gewinnt an der EM in Shahdag in Aserbaidschan zum zweiten Mal Gold.

Legende: Im Hoch Marianne Fatton, hier bei den Olympischen Spielen. Marianne Fatton/Instagram

Der Sieg des Schweizer Duos zeichnete sich früh ab. Fatton, die vor zwei Wochen in Bormio an den Olympischen Spielen Gold im Sprint und gemeinsam mit dem Zürcher Jon Kistler Silber in der Mixed-Staffel geholt hatte, setzte sich als Startläuferin nach ihrem zweiten Abschnitt an die Spitze und baute in Zusammenarbeit mit Bussard den Abstand auf die Konkurrenz stetig aus.

Im Ziel betrug die Marge 53,9 Sekunden auf die zweitplatzierten Alba De Silvestro und Michele Boscacci (ITA) und 1:17 Minuten auf die drittklassierten Tatjana Paller und Finn Hösch (GER).

Fatton und Bussard doppeln nach

Fatton, die am Mittwoch bereits im Sprint triumphiert hatte, gewann ihre vierte Medaille an Europameisterschaften. Vor zwei Jahren dominierte sie ebenfalls im Sprint und sicherte sie zudem in der Mixed-Staffel an der Seite von Rémi Bonnet Bronze. Bussard, der für die Olympischen Spiele nicht nominiert worden war, war am Mittwoch im Sprint Zweiter geworden.