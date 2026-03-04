Zwei Wochen nach ihrem Olympiasieg hat Marianne Fatton den Sprint bei der EM in Aserbaidschan gewonnen.

Legende: Bejubelte das nächste Gold Marianne Fatton (Archiv). KEYSTONE/Michael Buholzer

Marianne Fatton setzte sich bei den Skimountaineering-Europameisterschaften in Shahdag vor der Italienerin Giulia Morada und der Deutschen Tatjana Paller durch. Die Waadtländerin Caroline Ulrich verpasste bei schwierigen Bedingungen mit Nebel und deshalb schlechter Sicht das Sprint-Podest als Vierte knapp.

Die erste Olympiasiegerin in der Geschichte des Skitourenrennens fügte ihrer reichhaltigen Erfolgsbilanz einen weiteren Titel hinzu. Fatton ist somit aktuell Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin. Die Neuenburgerin hatte bereits 2024 EM-Gold gewonnen.

Bussard gewinnt EM-Silber

Bei den Männern belegte Thomas Bussard hinter dem Russen Nikita Filippow Platz 2. Der Freiburger, der nicht für die Olympischen Spiele ausgewählt worden war, schnitt besser ab als sein Landsmann Jon Kistler (4.), der in Bormio zusammen mit Fatton Silber in der Mixed-Staffel gewonnen hatte.