Pat Burgener belegt beim Snowboard-Weltcup in Laax im Halfpipe-Final den 8. Rang.

Auf dem Slopestyle-Kurs glänzt Jonas Hasler als 5.

Grosse Figuren aus internationaler Sicht sind Scotty James und Chloe Kim.

Nach erfolgreicher Qualifikation für den Halfpipe-Final verliess Pat Burgener beim Nachtspektakel in Laax das Glück: Der Schweizer stürzte in seinem ersten Run am letzten Trick. Im 2. Durchgang verlor er bei einem Sprung zu viel Speed, so dass er in der Folge nicht alle gewünschten Höchstschwierigkeiten einbauen konnte.

Mit 60,75 Punkten aus dem 2. Run belegte Burgener den 8. Schlussrang. Trotz des nicht perfekten Finals zeigte sich der 30-Jährige mit seiner Leistung zufrieden. «Mein Ziel war der Final, jetzt ist es ein Top-8-Platz. Unglaublich!» Burgener wies darauf hin, dass das Niveau seit seinen Anfängen enorm gestiegen sei.

An der Spitze meisterte der Australier Scotty James die japanische Phalanx. Der Olympia-Silbergewinner von Peking stiess mit einem 95,75-Punkte-Run im 2. Durchgang an die Spitze vor. Die (nicht miteinander verwandten) Namensvettern Ruka und Ayumu Hirano belegten die Plätze 2 und 3, vor zwei weiteren Japanern.

Nicht für den Final qualifiziert hatte sich Iouri Podladtchikov. Der Olympiasieger von Sotschi war in der Vorausscheidung knapp gescheitert .

Kim genügt ein Run

Der Frauen-Bewerb war eine amerikanisch-ostasiatische Meisterschaft mit einem spanischen Farbtupfer. Letztlich setzte sich Topfavoritin Chloe Kim (USA) dank 96,50 Punkten aus dem 1. Run vor Landsfrau Maddie Mastro und der Südkoreanerin Gaon Choi durch. Die vier japanischen Finalistinnen gingen leer aus (4. bis 7.).

Slopestyle: Hasler mit Bestergebnis

Im Slopestyle-Final am Nachmittag hatte Jonas Hasler das Heimpublikum verzückt. Der 18-jährige Thurgauer realisierte als 5. sein Weltcup-Bestergebnis. Mit nur 1,52 Punkten Rückstand auf Rang 3 ritzte er gar an einem Podestplatz.

Hasler glückte bereits sein 1. Run (79,52 Punkte). So konnte er im 2. Durchgang befreit Risiko eingehen. Dies zahlte sich aus: Er steigerte sich auf 82,20 Zähler.

Hasler hatte sich als einziger Swiss-Ski-Vertreter für die Finals qualifiziert. Alex Lotorto war als 21. im Halbfinal ausgeschieden. Bei den Frauen waren Andrina Salis (12.) und Ariane Burri (13.) am Donnerstag in der Qualifikation gescheitert.

Gewonnen wurde der Wettkampf der Männer von Cameron Spalding (86,63), der im 2. Run den Amerikaner Redmond Gerard (86,22) noch abfing. 3. wurde Noah Vicktor (GER).

Brookes beschenkt sich selber

Bei den Frauen setzte sich eine Fast-Einheimische durch. Die Britin Mia Brookes, die im Winter in Laax lebt und am Sonntag ihren 18. Geburtstag feiert, legte im 1. Run mit 84,86 Punkten eine Wertung hin, an die keine der sieben Konkurrentinnen mehr herankam. Die Ränge 2 und 3 gingen an Zoi Sadowski Synnott (NZL) und Kokomo Murase (JPN).

