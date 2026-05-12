An der Gala von Swiss-Ski in Oerlikon werden Freestylerin Mathilde Gremaud und Speed-Crack Franjo von Allmen geehrt.

Mathilde Gremaud und Franjo von Allmen dürfen sich über die Wahl zur Schweizer Schneesportlerin beziehungsweise zum Schweizer Schneesportler des Jahres freuen. Die 26-jährige Freiburgerin und der ein Jahr jüngere Berner Oberländer erhielten die Auszeichnung an der Gala von Swiss-Ski in Zürich-Oerlikon.

Von Allmen mit dreimal Gold, Gremaud mit nächstem Olympiasieg

Gewählt wurden sie von einer Expertenjury. Von Allmen war im vergangenen Winter mit seinen drei Olympia-Goldmedaillen in der Abfahrt, im Super-G und in der Team-Kombination beim Saison-Höhepunkt die prägende Figur im Lager der alpinen Skirennfahrer. Die Ski-Freestylerin Gremaud wiederholte in Norditalien im Slopestyle ihren Olympiasieg von vor vier Jahren eindrücklich.

Die Preisträger und Preisträgerinnen in den Rookie-Kategorien:

Alpin-Rookie des Jahres: Dania Allenbach

Nordic-Rookie des Jahres: Roman Alder (Langlauf)

(Langlauf) Freestyle-Rookie des Jahres: Noémie Wiedmer (Snowboardcross)

Die Swiss-Ski Night wurde heuer zum insgesamt 4. Mal durchgeführt.