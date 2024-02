Curling: Tirinzoni & Co. verteidigen den Titel

Die Curlerinnen des CC Aarau haben in Genf den 4. Schweizer Meistertitel in Serie gefeiert. Die Favoritinnen um Skip Silvana Tirinzoni und Co. wurden von GC mit Skip Xenia Schwaller aber bis zuletzt gefodert. Erst mit einem genialen letzten Stein stellte Alina Pätz den 5:4-Sieg sicher. Im Final der Männer trifft Skip Yannick Schwaller auf Limmattal um Skip Andrin Schnider (ab 15:00 Uhr im Livestream auf srf.ch/sport).

01:22 Video Der Triple-Takeout von Alina Pätz zum Meistertitel Aus Sport-Clip vom 10.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Langlauf: WM-Silber für Juniorin Kälin

Nadja Kälin hat an den Junioren-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica in der U23-Kategorie über 10 km klassisch mit Einzelstart die Silbermedaille gewonnen. Zu Gold fehlten der 22-jährigen Engadinerin lediglich 1,2 Sekunden – den Titel sicherte sich die Deutsche Helen Hoffmann. Marina Kälin, am Donnerstag U23-Weltmeisterin im Massenstart-Rennen über 20 Kilometer in freier Technik, klassierte sich im 6. Rang. Anja Weber erreichte Platz 18.