Legende: Sie fehlt in Davos Die Norwegerin Therese Johaug Keystone

Langlauf: Weltcup vorläufig ohne Norweger

Norwegen wird an den Langlauf-Weltcuprennen in Davos (12./13. Dezember) sowie in Dresden (19./20. Dezember) keine Athletinnen und Athleten am Start haben. Ausserdem ist eine Teilnahme der Norweger an der Tour de Ski unsicher, die am 1. Januar im Val Müstair beginnt. Teamleader Johannes Hösflot Kläbo hatte seinen Verzicht bereits am Montag bekannt gegeben. «Unser Hauptziel in dieser Saison ist die WM in Oberstdorf», sagte Norwegens Langlaufchef Espen Bjervig. Er erklärte zudem, dass es schwieriger sei die nötigen Vorsichtsmassnahmen zu treffen, als zunächst angenommen.