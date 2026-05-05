Der neue Weltmeister im Snooker heisst Wu Yize. Dass der Chinese überhaupt den Final erreichte, ist höchst erstaunlich.

Sieg und Niederlage – so abgedroschen es auch klingen mag – liegen im Sport manchmal wirklich nahe beisammen. Auch Wu Yize kann ein Lied davon singen. Der Chinese wird es gern tun, denn für ihn ging es gut aus. Am späten Montagabend gewann der 22-Jährige in Sheffield (ENG) dank eines dramatischen 18:17 gegen Shaun Murphy (ENG) erstmals den Weltmeistertitel.

Dabei hatte Wu am Samstagabend die Hilfe sämtlicher Snooker-Götter benötigt, um überhaupt in den Final einzuziehen. Im Halbfinal gegen Mark Allen lag der Aussenseiter nämlich 15:16 zurück, als sich der Nordire im 32. Frame perfekt auf die schwarze Kugel stellte.

Allen hätte diese einfach noch versenken müssen und er wäre ins Endspiel eingezogen. Doch zum Entsetzen aller Zuschauer im Crucible fiel die Kugel nicht. Eine Kugel, die ein WM-Teilnehmer wahlweise in 999 von 1000 Versuchen oder im Schlaf versenkt.

«Wenn ich so eine Kugel nicht mache, habe ich den WM-Final auch nicht verdient. Der Druck war zu gross», sagte Allen am Samstag. Wu durfte jubeln – und war 48 Stunden später Weltmeister.