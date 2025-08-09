Bei den World Games in Chengdu gibt es für die Schweiz dank Karateka Elena Quirici die dritte Goldmedaille.

Legende: Durfte über Gold jubeln Elena Quirici (Archivbild). Imago/Panoramic by PsnewZ

Bei den World Games in Chengdu (CHN) hat Elena Quirici den Karate-Final bis 68 kg gegen Irina Zaretska aus Aserbaidschan gewonnen. Die 31-jährige Aargauerin bescherte der Schweiz damit – nach 2 Mal OL-Gold – die dritte Goldmedaille.

Quirici, dreifache Europameisterin und zuletzt im Mai bei der EM in Jerewan (ARM) Bronzegewinnerin, bezwang im Final Zaretska mit 3:0. Quirici hatte nach rund einer von drei Minuten einen ersten Kopftreffer zum 1:0 gelandet, später legte sie mit einem sauberen Kick zum 3:0 nach.

Silber im Seilziehen

Für die insgesamt vierte Schweizer Medaille zeichnete das Nationalteam im Seilziehen verantwortlich. Nach dem 2:1-Sieg über Deutschland im Halbfinal war im Final Grossbritannien zu stark. Die Schweizer unterlagen mit 0:3, durften sich aber dennoch über die Silbermedaille freuen.

Für die Unihockeyanerinnen resultierte im dritten und letzten Gruppenspiel nach zuletzt zwei Siegen die erste Niederlage. Gegen ein stark auftretendes Schweden mussten sich die tapfer kämpfenden Schweizerinnen mit 3:7 bezwingen lassen.