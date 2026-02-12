Die Schweizer Eishockey-Nati bezwingt zum Auftakt des olympischen Turniers in Mailand Frankreich mit 4:0.

Bereits nach 4 Minuten steht es 2:0, anschliessend kommt der Aussenseiter gefährlich auf.

Als nächstes steht für die Schweiz am Freitagabend der ultimative Test gegen Kanada an.

Besser hätte der Start in dieses Eishockey-Turnier aus Schweizer Sicht wohl nicht laufen können. Nach 36 Sekunden durfte das Team von Trainer Patrick Fischer bereits ein erstes Mal in Überzahl agieren, weitere 19 Sekunden später lag der Favorit in Front. Damien Riat hatte im Slot eiskalt abgestaubt.

Die Schweizer powerten weiter und wurden nur 3 Zeigerumdrehungen später erneut belohnt. Janis Mosers Einzelleistung hatte den NHL-Qualitätsstempel aufgedrückt: In der neutralen Zone übernahm der Lightning-Verteidiger die Scheibe, überlief 2 Gegenspieler und traf dann punktgenau über dem Schoner von Frankreich-Goalie Antoine Keller zum 2:0 ins Schwarze.

In den Schlussminuten des 1. Drittels hätte die Nati noch nachlegen müssen, doch Roman Josi und Kevin Fiala vergaben nacheinander alleine vor dem halboffenen Tor. Captain Josi quittierte seinen Fehlschuss mit einem Lachen.

Schweizer schwimmen plötzlich

Im Mitteldrittel wehte der Schweiz dann urplötzlich ein rauer, französischer Wind entgegen. Der Absteiger der letzten WM brachte Goalie Leonardo Genoni mehrfach ins Schwitzen, während in der Defensive der Fischer-Truppe die mangelnde Eingespieltheit offenkundig wurde.

22. Minute : Ein Abpraller von Andrea Glausers Schlittschuh verfehlt das leere Schweizer Tor nur knapp. Genoni wäre unglücklich geschlagen gewesen.

: Ein Abpraller von Andrea Glausers Schlittschuh verfehlt das leere Schweizer Tor nur knapp. Genoni wäre unglücklich geschlagen gewesen. 24. Minute : Erst zwingt Frankreich-Star Alexandre Texier Genoni zu einem Abpraller nach vorne. Beim Nachsetzen von Stéphane Da Costa bringt der Schweizer Schlussmann den Stock in extremis noch dazwischen.

: Erst zwingt Frankreich-Star Alexandre Texier Genoni zu einem Abpraller nach vorne. Beim Nachsetzen von Stéphane Da Costa bringt der Schweizer Schlussmann den Stock in extremis noch dazwischen. 27. Minute: Floran Douay fängt einen fahrlässigen Befreiungsversuch von Michael Fora mit dem Handschuh ab und steht plötzlich alleine vor Genoni. Das Umkurven des Schweizer Goalies misslingt ihm aber.

Spätestens im 3. Abschnitt konnte sich die Schweiz fangen und wieder ihrer Favoritenrolle gerecht auftreten. Augenscheinlich war bei dieser 1. Partie in Mailand auch: Wenn die NHL-Power, allen voran die Aushängeschilder Josi und Nico Hischier, auf dem Eis stand, wurde es gefährlich.

So bereitete Josi mit einem unwiderstehlichen Lauf auch mustergültig das 3:0 durch Timo Meier vor (51.). Der Appenzeller Torschütze von New Jersey legte 4 Minuten vor Schluss gar noch nach: Aus der Drehung wollte er Hischier in der Gefahrenzone anspielen und traf stattdessen zwischen den Schonern von Keller hindurch zum 4:0.

So geht es weiter

Im zweiten Gruppenspiel am Freitag steht für die Schweiz der ultimative Test an: Gegner sind die topbesetzten Kanadier. Das Spiel zeigen wir wie das gesamte Eishockey-Turnier live bei SRF (ab 21:10 Uhr). Zum Vorrundenabschluss geht es am Sonntagmittag gegen Tschechien.

Milano Cortina 2026