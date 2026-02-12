Kanada lanciert die Mission Olympia-Gold in der Gruppe A mit einem klaren Sieg über Tschechien.

In der Gruppe C feiern sowohl die USA als auch Deutschland Auftaktsiege.

Tschechien – Kanada 0:5

Das kanadische Eishockey-Nationalteam ist seiner Favoritenrolle im Gruppenspiel gegen Tschechien klar gerecht geworden. Die Kanadier gewannen in Mailand mit 5:0 und schoben sich damit an der Schweiz, die gegen Frankreich mit 4:0 gewann, vorbei auf Platz 1. 5 Sekunden vor der ersten Sirene schoss mit dem 18-jährigen Macklin Celebrini der jüngste Spieler im Team die «Ahornblätter» mit einem Ablenker in Front. Mark Stone (27.) und Bo Horvat (38.) erhöhten im Mitteldrittel, bevor Nathan MacKinnon mit einem Powerplay-Treffer, Zugs Dominik Kubalik hatte sich eine Strafe eingehandelt, für die definitive Entscheidung besorgt war (48.). Den Schlusspunkt setzte Nick Suzuki aus kurzer Distanz rund sieben Minuten vor dem Ende.

Lettland – USA 1:5

In der Gruppe C verlangten die Letten den USA 30 Minuten lang alles ab. Auch, weil im Startdrittel zweimal eine lettische Coaches Challenge erfolgreich war, stand es bei Spielhälfte nur 1:1. Die Star-Auswahl der USA liess sich vom knappen Spielstand aber nicht beirren und zog bis zum Ende des 2. Drittels auf 4:1 davon. Die Treffer liessen sich sehen: Beim 3:1 erwischte Tage Thompson Lettlands Schlussmann Elvis Merzlikins backhand. Brock Nelson hatte bei seinem zweiten Treffer des Abends (40.) nach einer herrlichen Kombination das leere Tor vor sich.

Deutschland – Dänemark 3:1

Dank NHL-Power hat auch Deutschland den Olympia-Auftakt erfolgreich gemeistert. Leon Draisaitl nach gerade mal 23 Sekunden und Tim Stützle zweimal im Mitteldrittel sorgten für die deutschen Treffer gegen die Dänen. Der WM-Vierte von 2025 hielt lange stark dagegen und hatten sogar mehr Abschlüsse, hatte aber ausser beim Treffer von Oscar Fisker Molgaard zum 1:1 nach 14 Minuten kein Abschlussglück. Als nächstes treffen die Deutschen auf Lettland, danach steht das Duell mit den USA an.