«Ich erkenne jeden Einzelnen von euch, ich kenne euch alle», rief US-Präsident Donald Trump den Olympiasiegern zu, als die Mannschaft das Oval Office betrat. Sein Büro hatte Trump mit goldenen Verzierungen dekoriert.

Die Eishockey-Spieler, die in Mailand gegen Erzrivale Kanada (2:1 n.V.) ihre erste Goldmedaille seit dem «Miracle on Ice» 1980 in Lake Placid gewonnen hatten, waren zuvor mit einem Charterflug nach Miami geflogen, von dort aus ging es weiter in die Hauptstadt Washington D.C. Vor dem Weissen Haus posierte das Team für Fotos, bevor die Spieler im Kongress Trumps Rede zur Lage der Nation beiwohnen durften.

Passend zum Thema 2:1-Erfolg in der Overtime Hughes schiesst Kanada ins Verderben und die USA zum Olympiasieg

Vor beiden Kammern des US-Parlaments lobte der Präsident die Spieler für ihren Olympia-Erfolg und bezeichnete den Sieg gegen Kanada als Beleg dafür, dass «unser Land wieder gewinnt».

Frauen-Team (noch) nicht empfangen

Trump kündigte an, dem Torhüter Connor Hellebuyck die höchste zivile Auszeichnung der USA zu verleihen, die «Freiheitsmedaille des Präsidenten» (Presidential Medal of Freedom). Nie habe er einen Torhüter besser spielen sehen, sagte der Republikaner. Hellebuyck hatte im Final eine Glanzleistung mit 41 Paraden gezeigt.

Legende: Stand besonders im Fokus Connor Hellebuyck (vorne rechts). imago images/ZUMA Press Wire

Das ebenfalls mit Gold ausgezeichnete US-Eishockeyteam der Frauen hatte eine Einladung Trumps zuvor ausgeschlagen. Die Olympiasiegerinnen begründeten dies mit bereits bestehenden beruflichen und akademischen Verpflichtungen. In seiner Rede kündigte Trump nun an, das Frauenteam bald ebenfalls im Weissen Haus zu empfangen.