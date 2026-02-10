Johan-Olav Botn entscheidet an den Olympischen Spielen in Milano Cortina das Einzelrennen der Biathleten über 20 km mit einer perfekten Schiessleistung für sich.

Der Norweger widmet den grössten Erfolg der Karriere seinem im Dezember verstorbenen Teamkollegen Sivert Bakken.

Das Schweizer Quartett zeigt am Schiessstand in Antholz eine lamentable Leistung und klassiert sich ausserhalb der Top 30.

Johan-Olav Botn hat bei den Olympischen Spielen in Milano Cortina erstmals auf sich aufmerksam gemacht. Der 26-jährige Norweger, dessen Palmarès auf höchster Stufe sich im Einzel bislang auf 2 Weltcupsiege beschränkt hatte (beide Anfang Dezember 2025), zeigte in Antholz über 20 km den perfekten Wettkampf. Botn räumte bei schwierigen Bedingungen als einer von nur zwei Athleten im 89 Kontrahenten umfassenden Feld alle 20 Scheiben ab.

Knapp wurde es dennoch. Botn fing den lange an der Spitze liegenden Franzosen Eric Perrot (1 Fehler) um 15 Sekunden ab. Bronze ging mit Sturla Lägreid (1/+46s) an einen weiteren Norweger. Für Botn kommt der Erfolg nur wenige Monate nach einem tragischen Einschnitt in sein Leben: Einen Tag vor Heiligabend hatte er seinen Teamkollegen Sivert Bakken tot in dessen Hotelzimmer gefunden. Nachdem Botn die Ziellinie überquert hatte, rief er: «Ja, Sivert, wir haben es geschafft!»

Passend zum Thema Tragisch verstorbener Biathlet Bakken wurde mit einer Höhentrainingsmaske aufgefunden

Schweizer schwer geschlagen

Die Schweizer erlebten einen gebrauchten Tag, keiner des Quartetts klassierte sich innerhalb der Top 30. Am besten schnitt noch Joscha Burkhalter ab, der mit 3 Schiessfehlern den 36. Rang belegte. Niklas Hartweg riskierte beim letzten Stehendanschlag viel und traf nur eine einzige Scheibe. Mit insgesamt 6 Strafminuten landete er auf dem 59. Platz. «Ab und zu kommt es vor, dass mein Gewehr im letzten Moment nach oben wandert. Ich habe es nicht geschafft, das in den Griff zu bekommen», erklärte Hartweg. Positiv sei gewesen, dass die Ski gut in der Loipe funktioniert hätten.

Direkt dahinter klassierte sich Sebastian Stalder – trotz lediglich 3 Fehlern im Schiessstand. Jeremy Finello (63.) patzte gleich 7-fach.

So geht's weiter

Am Mittwoch absolvieren auch die Frauen ihren Einzel-Wettkampf (über 15 km). Die Sprints gehen am Freitag und Samstag über die Bühne.

Milano Cortina 2026