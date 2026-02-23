Die Olympischen Spiele Milano Cortina 2026 sind Geschichte. Wir schauen noch einmal zurück, von A bis Z.

Von A wie Antholz bis Z wie Zigarettenstummel

A wie Antholz: Unglaublich, welche Stimmung bei den Wettkämpfen im Südtirol herrschte. Leider etwas «ab vom Schuss», was sich auch bei der Rückreise zeigte. Lange Wartezeiten und Stau(s) gehörten hier leider dazu.

B wie Braulio: DER Kräuterlikör in B wie Bormio. Wird an jeder Ecke angepriesen, es gibt kaum ein Entkommen. Leider ist nicht überliefert, wie viel davon sich die äusserst erfolgreichen Skifahrer gegönnt haben.

C wie Curling: Oder Calvin Stettler und Carmen Müller-Schäfer. Der SRF-Kommentator und die Expertin kommentierten in Cortina 37 (!) Spiele. «Belohnt» wurde das Duo mit einer Bronze- (Männer) und einer Silbermedaille (Frauen).

D wie Dezentralität: Erstmals fanden Olympische Spiele an mehreren Austragungsorten statt. Zuerst für ihre Nachhaltigkeit gefeiert, kamen schliesslich immer mehr kritische Stimmen auf.

E wie Energie oder Erholung: Erstere ist kaum mehr vorhanden, Zweitere jetzt dringend nötig.

F wie Freiwillige: Sehr viele, sehr freundlich. Auch wenn sie oft nicht weiterhelfen konnten, sorgten sie mit ihrer Art für gute Laune.

G wie Geständnis: Dieses legte Biathlet Sturla Holm Lägreid mit seinem Fremdgeh-Interview ab. Sportlich kam er nicht vom Kurs ab, der Norweger gewann in jedem Rennen eine Medaille (5).

H wie historisch: Das war die Schweizer Medaillenausbeute in Milano Cortina. 23 Mal durften die Schweizer Athletinnen und Athleten feiern – der bisherige Rekord (15) wurde damit pulverisiert.

I wie Italien: Siehe auch H. Der Gastgeber heimste Medaille um Medaille ein. Am Ende waren es 30 – ebenfalls eine Bestmarke an Winterspielen.

J wie Ja-Sagerin: Skifahrerin Breezy Johnson durfte sich nicht nur über Abfahrtsgold freuen, wenige Minuten nach dem Super-G machte ihr ihr Freund einen Heiratsantrag.

K wie Kläbo, Johannes Hösflot Kläbo: 6 Mal Gold in Milano Cortina. Den Superlativ dafür dürfen Sie selbst wählen.

L wie Lollobrigida, Francesca Lollobrigida: Gewann an ihrem 35. Geburtstag das erste Eisschnelllauf-Gold für Italien überhaupt, die Bilder mit Sohn Tommaso gingen um die Welt und lösten in Italien Debatten über Mütter im Sport aus.

M wie Märchen: Das schrieb Federica Brignone. Wie sie nach ihrer schweren Verletzung zweimal Olympiagold einheimste, beeindruckte alle.

N wie Niederlande: Mit 20 Medaillen beendet «Oranje» die Spiele als dritterfolgreichste Nation. Edelmetall gab es dabei nur in 2 Sportarten (Eisschnelllauf und Shorttrack).

O wie Oper: In der Arena von Verona ging am Sonntagabend die stimmungsvolle Schlussfeier über die Bühne.

P wie Partikelfilter: Oder Panne. Auf unserer Reise von Bormio über Livigno, Toblach bis nach Mailand gab es den einen oder anderen kleinen Zwischenfall. Dabei kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

Q wie QR-Code: Wurde beim Betreten einer Wettkampfstätte immer gescannt. Die Kontrollen sonst waren aber eher überschaubar.

R wie Rasierschaum: Davor musste man sich in Sicherheit bringen, wenn man am 17. Februar durch Cortina schlenderte. Wie es die Fasnachts-Tradition will, besprühten Kinder sich selbst – und oft auch Passanten – mit der klebrigen Masse.

S wie Schnee: Sorgte vor allem in Livigno für zahlreiche Verschiebungen. Auch in Cortina und Bormio gab es am Ende mehr als genug davon.

T wie Tiramisu: Die Frage stellt sich: Welcher Athlet oder welche Athletin hat nicht mindestens einmal zugeschlagen?

U wie Unheil: Dieses sahen bei Lindsey Vonn viele kommen. Die mit einem Kreuzbandriss zur Abfahrt angetretene Amerikanerin kam nicht weit, ehe sie schwer stürzte. Diagnose: komplizierter Unterschenkelbruch.

V wie Von Allmen, Franjo von Allmen: Mit 3 Mal Gold der König von Bormio. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.

W wie Wucher: In den offiziellen Merchandise-Shops hätte es zahlreiche Souvenirs zu erwerben gegeben. Der Konjunktiv ist hier bewusst gewählt, denn 1. waren die Artikel völlig überteuert und 2. nahmen die Schlangen vor den Geschäften (trotzdem) kein Ende.

X wie XXV: Das waren sie, die 25. Olympischen Winterspiele.

Y wie Yann, Yann Sommer: Kommentierte für SRF die Eröffnungsfeier im San Siro. Die Anreise? Nahm er zum Erstaunen der zahlreichen «Carabinieri» mit dem Fahrrad in Angriff.

Legende: Rasant unterwegs Yann Sommer kurz vor dem San Siro. SRF/Jörg Glaser

Z wie Zigaretten, oder besser die Stummel davon: Gab es im Treppenhaus der Eishockeyarena zuhauf. Ein Indiz dafür, dass das Stadion erst auf den letzten Drücker fertig wurde. «Fertig» ist dabei relativ zu verstehen.