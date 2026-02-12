Kanada lanciert die Mission Olympia-Gold in der Gruppe A mit einem klaren Sieg über Tschechien.

Am Abend kommt es in der Gruppe C zu den Duellen Lettland – USA und Deutschland – Dänemark.

Tschechien – Kanada 0:5

Das kanadische Eishockey-Nationalteam ist seiner Favoritenrolle im Gruppenspiel gegen Tschechien klar gerecht geworden. Die Kanadier gewannen in Mailand mit 5:0 und schoben sich damit an der Schweiz, die gegen Frankreich mit 4:0 gewann, vorbei auf Platz 1. 5 Sekunden vor der ersten Sirene schoss mit dem 18-jährigen Macklin Celebrini der jüngste Spieler im Team die «Ahornblätter» mit einem Ablenker in Front. Mark Stone (27.) und Bo Horvat (38.) erhöhten im Mitteldrittel, bevor Nathan MacKinnon mit einem Powerplay-Treffer, Zugs Dominik Kubalik hatte sich eine Strafe eingehandelt, für die definitive Entscheidung besorgt war (48.). Den Schlusspunkt setzte Nick Suzuki aus kurzer Distanz rund sieben Minuten vor dem Ende.