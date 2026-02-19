Die USA holen im Eishockey der Frauen zum 3. Mal Olympiagold.

Im Final in Mailand besiegen die US-Amerikanerinnen Dauerrivale Kanada mit 2:1 nach Verlängerung.

Im Spiel um Platz 3 sichert sich die Schweiz die Bronzemedaille.

Die Eishockey-Frauen der USA haben ihrem Erzrivalen Kanada im ewigen Finalduell auf dramatische Art die Goldmedaille entrissen und sich zum 3. Mal zum Olympiasieger gekrönt. Altstar Hilary Knight rettete ihr Team im aufgeheizten und schwer umkämpften Endspiel von Mailand spät in die Verlängerung (58.). In dieser gelang Megan Keller der goldene Treffer zum 2:1.

Bei 3 gegen 3 war Keller von Teamkollegin Taylor Heise aus der eigenen Zone lanciert worden. Die US-Stürmerin liess Kanadas Verteidigerin Claire Thompson aussteigen und erwischte anschliessend auch Torhüterin Ann-Renee Desbiens zwischen den Schonern.

Erfolgreiche Revanche

Die USA nahmen damit erfolgreich Revanche für das verlorene Endspiel vor vier Jahren in Peking (2:3). Zuvor hatte das Team USA bei der Premiere des olympischen Frauen-Turniers 1998 in Nagano und 2018 in Pyeongchang triumphiert.

Kanada sah bis kurz vor Ende der Partie wie der sichere Sieger aus. Ella Shelton sass auf der Strafbank, als Kristin O'Neill Kanadas Farben in der 21. Minute per Shorthander in Führung brachte. Nach Vorlage von Laura Stacey liess die Stürmerin der New York Sirens die Torhüterin Aerin Frankel gekonnt aussteigen.

Den knappen Vorsprung brachten die Kanadierinnen fast über die Zeit. Mit einer sechsten Feldspielerin rettete Knight ihr Team mit einem Ablenker aber in die Verlängerung.

Milano Cortina 2026