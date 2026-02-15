Die Nati kennt an den Olympischen Spielen ihren nächsten Gegner – und im Erfolgsfall auch den übernächsten.

Legende: Am Dienstag geht es weiter für die Schützlinge von Patrick Fischer und (Noch-)Assistenzcoach Jan Cadieux. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Der Weg des Schweizer Männer-Nationalteams in den Olympia-Viertelfinal führt über den Gastgeber. Das Team von Trainer Patrick Fischer duelliert sich am Dienstag in den Playoffs mit Italien. Wann genau die Partie stattfindet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Schweiz haushoher Favorit

Dank dem hart erkämpften Overtime-Sieg im abschliessenden Vorrunden-Spiel gegen Tschechien sicherte sich die Schweiz hinter Kanada Platz 2 in der Gruppe A. In der Setzliste mit allen 12 Teams, welche für die Ermittlung der ersten beiden K.o.-Runden ausschlaggebend ist, belegt die Nati die 5. Position.

Mit Italien trifft die Schweiz auf das Schlusslicht der Setzliste. Die «Azzurri» beendeten die Gruppe B mit der Slowakei, Finnland und Schweden mit 0 Punkten und 4:19 Toren. Die Schweiz steigt als haushoher Favorit ins Playoff-Duell mit dem Gastgeber.

Die Playoff-Duelle in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen Schweiz (5.) – Italien (12.)

Deutschland (6.) – Frankreich (11.)

Schweden (7.) – Lettland (10.)

Tschechien (8.) – Dänemark (9.)

Finnland wartet im Viertelfinal

Sollte die Schweiz ihrer Favoritenrolle gegen die Italiener gerecht werden, würde es im Viertelfinal zum Duell mit Finnland kommen. Der Olympiasieger von 2022 in Peking qualifizierte sich als bester Gruppenzweiter als eines von vier Teams direkt für die Runde der letzten 8.

Legende: Der grösste Star in einem von grossen Namen gespickten Finnland Mikko Rantanen. Imago Images/Zuma Press/Walter G. Arce

Das finnische Olympia-Team ist prall gefüllt mit NHL-Spielern. Nur einer der 25 Namen im Kader von «Suomi» verdient sein Geld nicht in der weltbesten Liga. Dieser eine Spieler ist ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen. Der wohl grösste Name im finnischen Team ist Mikko Rantanen, Flügelstürmer der Dallas Stars.

Milano Cortina 2026