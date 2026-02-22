Die Schweizer Curling-Frauen konnten sich mit etwas Verspätung über Olympiasilber freuen.

Beim Besuch im SRF-Studio hatten Silvana Tirinzoni und Alina Pätz ihr Lachen wiedergefunden. Auch wenn um den Hals «nur» Silber glänzte, überwog bei den Aushängeschildern des Schweizer Teams nach dem verlorenen Final gegen Schweden in Cortina die Freude, das Medaillenziel erreicht zu haben. Die Momente unmittelbar nach dem 5:6 im Endspiel seien aber bitter gewesen, wie Tirinzoni sagte: «Es haben alle geweint, inklusive Coach und Physio. Wir haben versucht, uns gegenseitig zu trösten. Es war kein schöner Moment.»

Tirinzoni und Pätz äusserten sich ausserdem ...

... zur verpassten Chance auf ein Zweierhaus im 8. End:

«Diesen letzten Stein werde ich noch ein paarmal in meinen Träumen miterleben. Wenn er einen Zentimeter mehr curlt, sind wir einen Punkt voraus statt zwei im Rückstand. Er ist so nahe an der Perfektion, und dann trotzdem nicht perfekt.» (Pätz)

... zur Rollenverteilung im Team:

«Wir sind Charakterköpfe, aber jede weiss, was ihre Rolle ist. Das macht uns auch so stark. Wir haben zum Teil hitzige Diskussionen, aber immer im positiven Sinn. Das hat uns an den Punkt gebracht, an dem wir nun sind. Silvana und ich wollten die Rollen nie tauschen. Ich bin es mir gewohnt, die letzten Steine zu spielen. Silvana ist für mich die beste Strategin im Frauen-Curling. Wir ergänzen uns extrem gut.» (Pätz)

«Im Zweifelsfall entscheide ich. Die Meinung der anderen ist mir aber schon wichtig. Wenn wir uns uneinig sind, ist die Verantwortung bei mir. Das Taktische spielt eine grosse Rolle. Aber wenn die Steine nicht kommen, nützt die beste Taktik nichts. Wir haben uns in den letzten vier Jahren kontinuierlich verbessern können.» (Tirinzoni)

... zur Zukunft des Teams:

«Wir haben die Zukunft noch überhaupt nicht diskutiert. Wir haben ein Ziel erreicht, darüber sind wir einfach mal happy. Wir wollten diese Diskussion noch gar nicht. Ich bin ganz ehrlich, wir wissen es noch nicht. Wir werden das hoffentlich nach der WM in Calgary (14.-22. März, Anm. d. Red.) anschauen, sofern wir uns dafür qualifizieren.» (Tirinzoni)

«Am Dienstag sind wir schon wieder in der Eishalle in Bern für die Schweizer Meisterschaften. Dort geht es um die Quali für die WM.» (Pätz)

... zu den anstehenden Feierlichkeiten:

«Ich bin so stolz auf mein Team. Jetzt können wir das zusammen feiern. Darauf freue ich mich. Die Männer hatten eine grosse Party vor zwei Tagen. Das können wir wohl nicht toppen.» (Tirinzoni)