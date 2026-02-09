Nach der Peking-Enttäuschung träumt Nadine Fähndrich von der Strecke in Milano Cortina – und am Dienstag von Edelmetall.

Vor vier Jahren in Peking war Langläuferin Nadine Fähndrich mit der Medaille vor Augen die Puste ausgegangen – im Sprintfinal musste sie sich auf der Zielgeraden überspurten lassen und mit Platz 5 Vorlieb nehmen. «Ich dachte damals, dass das meine letzte Chance auf eine Olympiamedaille gewesen war», blickt sie heute zurück.

Doch dank hartem Training ist die mittlerweile 30-Jährige auch im klassischen Stil «auf diesem Niveau angekommen» – und schielt in Milano Cortina Richtung Edelmetall. «Ziel ist es, mein ‹Masterpiece› zu zeigen. Wenn dieses nicht zu einer Medaille reichen würde, wäre ich enttäuscht.»

Die Strecke im Val di Fiemme liegt der Luzernerin – auch, weil sie spezifisch darauf hingearbeitet hat. Sie gehe die Loipe mehrmals am Tag durch. «Ich träume davon.»

Vieles scheint bei Fähndrich, die bereits eine WM-Bronzemedaille im Einzelsprint (Trondheim 2025) ihr Eigen nennt, Kopfsache zu sein. Sie habe sich zwar keine Taktik zurechtgelegt, «aber ich habe im Kopf schon jede Situation durchgespielt, damit ich auf alles vorbereitet bin».