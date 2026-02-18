Die Langläuferinnen Nadine Fähndrich und Nadja Kälin gewinnen im olympischen Teamsprint sensationell die Silbermedaille!

Fähndrich läuft im Val di Fiemme eine überragende Schlussrunde und fängt beinahe noch die Topfavoritinnen aus Schweden ab.

Auf Gold fehlen nur 1,4 Sekunden, Deutschland komplettiert das Podest.

Die Schweiz hat ihre 11. Medaille an den Olympischen Spielen bei Milano Cortina 2026 gewonnen. Im Langlauf-Teamsprint der Frauen in der freien Technik zeigten Nadine Fähndrich und Nadja Kälin eine formidable Leistung und holten souverän die Silbermedaille. Einzig die schwedischen Topfavoritinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist liefen knapp vor der Schweiz ins Ziel.

Im Vorfeld hatte die Nomination von Nadja Kälin teamintern für Diskussionen gesorgt. Doch eben jene Kälin legte am Mittwoch den Grundstein für die Medaille. Die Engadinerin hielt bei ihren Ablösungen stets mit der Spitze mit und übergab an 5. Stelle liegend an Teamkollegin Fähndrich.

Fähndrichs Turbo

Was die Luzernerin, die im Einzelsprint nach dem Out im Viertelfinal eine herbe Enttäuschung zu verarbeiten hatte, in der Schlussrunde ablieferte, war schlicht genial. Fähndrich zündete sofort den Turbo und machte sich auf die Verfolgung der zweitplatzierten Finninnen.

Im Aufstieg liess sie Jasmin Kähärä stehen und plötzlich rückte sogar die scheinbar entwischte Dahlqvist in Reichweite. Die Schwedin liess sich aber nicht mehr abfangen und rettete 1,4 Sekunden Vorsprung gegenüber Fähndrich ins Ziel. Dahinter sicherten sich die deutschen Laura Gimmler und Coletta Rydzek Bronze.

Sowohl für Fähndrich als auch für Kälin ist der Gewinn der Silbermedaille der grösste Erfolg der Karriere. Während Fähndrich schon drei WM-Medaillen vorweisen kann (1x Silber, 2x Bronze), steht Kälin zum ersten Mal an einem Grossanlass auf dem Podest.

Auch aus Schweizer Sicht ist der Erfolg historischer Natur. Nach je vier Gold- und Bronzemedaillen geht erstmals eine Langlauf-Silbermedaille in die Schweiz. Bei den Frauen hatte zuvor einzig die Staffel 2002 für Edelmetall gesorgt.

