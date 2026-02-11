Lindsey Vonn ist nach ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt am Sonntag zum insgesamt dritten Mal erfolgreich operiert worden. Das teilte die US-Amerikanerin am Mittwoch via Instagram mit. «Erfolg hat heute eine komplett andere Bedeutung als noch vor wenigen Tagen. Ich mache Fortschritte und obwohl diese langsam sind, weiss ich, dass es gut kommen wird.» Vonn bedankt sich anschliessend beim medizinischen Personal, Freunden und Familie.

Vonn war am Sonntag zunächst im Spital von Cortina d'Ampezzo erstversorgt, anschliessend ins rund 100 Kilometer entfernte Treviso verlegt worden. Dort operierten Ärzte den Bruch, den sie bei ihrem kapitalen Sturz nach nur rund 13 Fahrsekunden erlitten hatte. Am Montag fand eine zweite Operation statt, wie die Klinik der italienischen Nachrichtenagentur Ansa bestätigte. Vonn selbst wird von Mitarbeitern des US-Teams abgeschirmt.

Bereits am Montagabend hatte die 41-Jährige selbst ein Gesundheitsupdate abgegeben. Sie habe eine «komplexe Unterschenkelfraktur» erlitten. Mehrere Operationen werden nötig sein, um die vollständige Heilung zu garantieren. Gleichzeitig wandte sich Vonn an ihre Follower und schrieb: «Mein gerissenes Kreuzband und vergangene Verletzungen hatten nichts mit dem Sturz zu tun.»