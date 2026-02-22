Milano Cortina 2026 ist Geschichte. Doch die nächsten Olympischen Winterspiele in Europa lassen nicht lange auf sich warten.

Mit der Schlussfeier im mythischen Amphitheater in Verona gingen am Sonntag die 25. Olympischen Winterspiele feierlich zu Ende. Milano Cortina 2026 wird aus Schweizer Sicht in besonderer Erinnerung bleiben. Nie zuvor holte die Schweiz an Winterspielen so viele Medaillen wie an den dezentralen Spielen in Italien.

Milano Cortina hat als Austragungsort indes noch nicht ganz ausgedient. Nach den Olympischen Spielen heisst traditionell auch vor den Paralympics. Vom 6. bis 15. März wird in insgesamt sechs Sportarten um die Medaillen gekämpft. Die Schweizer Delegation umfasst neun Parathleten.

Passend zum Thema Paralympics in Milano Cortina Schweizer Delegation steht: 9 Athleten sind dabei

Zuerst Frankreich, dann die USA

Die nächsten Olympischen Winterspiele finden in vier Jahren ebenfalls in Europa statt. Die Kandidatur «French Alps 2030» erhielt im Juli 2024 vom IOC die offizielle Zusage. Vom 1. bis 17. Februar 2030 sollen in den Regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur mit dem Zentrum Nizza und Auvergne-Rhône-Alpes die verschiedenen Wettkämpfe über die Bühne gehen. Dabei sollen grösstenteils bereits bestehende Wettkampfstätten genutzt werden.

Auch die Winterspiele 2034 sind bereits vergeben. Diese sollen erstmals seit 2002 wieder in den Vereinigten Staaten von Amerika über die Bühne gehen, genauer gesagt im US-Bundesstaat Utah. Salt Lake City war vor 24 Jahren bereits Austragungsort der Winterspiele.

2038 in der Schweiz?

Noch offen ist, wo das olympische Feuer im Jahr 2038 brennen wird. Realistische Chancen rechnet sich die Schweiz aus, nachdem man vom IOC für die Winterspiele 2030 und 2034 nicht berücksichtigt worden war. Das Projekt «Switzerland 2038» sieht dezentrale Spiele in allen Landesteilen und Sprachregionen vor. Die Vergabe durch das IOC soll bis Ende 2027 erfolgen.

Bislang fanden Olympische Spiele, tief in der Vergangenheit, zweimal in der Schweiz statt: 1928 und 1948 trug jeweils St. Moritz den Grossevent aus. 2006 scheiterte die aussichtsreiche Kandidatur von Sion in der Ausmarchung gegen jene aus Turin.

Milano Cortina 2026