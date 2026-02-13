Die Schweizer Curlerinnen bezwingen China an den Olympischen Spielen in Cortina mit 7:5.

Die Vorentscheidung gelingt dem Team um Skip Silvana Tirinzoni mit einem Dreierhaus im 7. End.

Damit stehen die Schweizerinnen nach 2 Spielen bei 2 Siegen. Dieselbe Bilanz weisen auch die Schweizer Männer auf.

Im 2. Spiel der Schweizer Curlerinnen entwickelte sich gegen China in der Eishalle von Cortina zunächst ein zähes Ringen. Im 4. End setzte das Team um Skip Rui Wang die Schweiz derart unter Druck, dass Fourth Alina Pätz ihren letzten Stein gar nicht erst spielte und sich von den Gegnerinnen aufgrund der heiklen Lage im Haus einen Stein zum 1:2 stehlen liess.

Die Equipe um Selina Witschonke, Carole Howald, Silvana Tirinzoni und Pätz reagierte allerdings umgehend mit einem Zweierhaus. Im 7. End unterlief Wang dann ein folgenschwerer Fehler. Die 31-Jährige riskierte mit ihrem letzten Stein viel, doch dieser misslang gründlich. Pätz hatte leichtes Spiel und so zog die Schweiz dank einem Dreierhaus vorentscheidend auf 6:3 davon.

2 Spiele am Samstag

Im letzten End gaben die Chinesinnen schliesslich beim Stand von 5:7 und aussichtsloser Lage auf. So feierte das Schweizer Team im 2. Spiel den 2. Sieg. Weiter geht's für Tirinzoni und Co. am Samstag. Gegen Japan (ab 9:05 Uhr) und Kanada (ab 19:05 Uhr) stehen gleich 2 Partien auf dem Programm. Beide Duelle sehen Sie live bei SRF.

Milano Cortina 2026