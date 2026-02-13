Die Schweizer Curler ringen China an den Olympischen Spielen in Cortina mit 9:7 nieder und stehen bei 3 Siegen aus 3 Partien.

Zuvor setzte sich das Team von Skip Yannick Schwaller am Morgen mit 7:3 gegen Tschechien durch.

Auch die Schweizer Frauen bezwingen China und stehen nach wie vor makellos da.

Am Freitagabend wurde das Schweizer Curling-Team an den Olympischen Spielen erstmals so richtig gefordert. Der chinesische Skip Xiaoming Xu kam mit dem letzten Stein der Partie zur Chance, die Partie mit einem Doppel-Takeout für China zu entscheiden und den Schweizern die erste Niederlage zuzufügen. Das schwierige Unterfangen scheiterte jedoch und so stahl die Schweiz einen Stein zum 9:7-Erfolg.

Zuvor hatten sich die beiden Teams ein hochstehendes Duell geliefert. Das Team von Skip Yannick Schwaller drehte nach einem Fehlstart auf und verwandelte ein 0:2 in ein 5:3. Fourth Benoît Schwarz-van Berkel zeigte im 4. End dabei seine ganze Klasse, als er der Schweiz mit einem hervorragenden letzten Stein ein Dreierhaus sicherte.

Die starken Chinesen liessen sich dadurch aber nicht verunsichern und drehten den Spiess erneut um. Nach 7 Ends führten die Aussenseiter wieder mit 7:6. In der Schlussphase traten Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller und Schwarz-van Berkel aber äusserst konzentriert auf, begingen kaum mehr Fehler und schrieben 3 Mal einen Stein.

Souveräner Sieg gegen Tschechien

Bereits am Morgen hatte das Schweizer Team die Pflichtaufgabe gegen Tschechien überzeugend gelöst. Die Schweiz startete mit einem Zweierhaus in die Partie. Nach einem Nuller-End und nur einem geschriebenen tschechischen Stein erhöhte die Schweiz im 4. End auf 4:1. Es folgte ein gestohlener Stein fürs Schwaller-Quartett.

Die dem Geschehen zum Trotz weiterhin gut gelaunten Tschechen dachten ihrerseits beim aussichtslosen Zwischenstand von 2:7 nach 7 Ends nicht ans Aufgeben und nahmen den Fortlauf der Partie eher als lockeres Training wahr. Die Konzentration der Schweizer litt ein wenig darunter, gefährlich wurde es aber nie. Ein End später sorgte Tschechien dann doch noch für frühzeitigen Feierabend.

Spitzenspiel am Samstag

Am Samstagnachmittag (14:05 Uhr) treffen die Schweizer im Top-Spiel auf Kanada. Es ist das Duell der beiden einzigen ungeschlagenen Equipen nach 3 Spielen.

Milano Cortina 2026