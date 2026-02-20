Die Schweizer Curler sichern sich dank eines 9:1-Siegs gegen Norwegen Bronze an den Olympischen Spielen in Milano Cortina.

Somit holen die Männer erstmals seit 2018 wieder eine Medaille an Winterspielen.

Für die Frauen geht's am Sonntag um Gold: Im Final trifft das Team um Skip Silvana Tirinzoni auf Schweden.

Auf die Tränen vom Vortag folgte doch noch die Erlösung. Skip Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin holten in Cortina d'Ampezzo Bronze. Im Spiel um Platz drei behielt das Quartett gegen Norwegen wie schon in der Round Robin die Oberhand: 9:1 hiess es am Ende zugunsten der Schweizer. Es war das insgesamt 17. Schweizer Edelmetall an diesen Spielen.

Den Grundstein für diese Medaille legte die Schweiz im 2. End. Schwarz-van Berkel schrieb mit einem perfekten Stein ein Dreierhaus und sorgte für die frühe Führung. Es war bereits das sechste Dreierhaus, das die Schweizer an diesem Turnier erzielten. Weil den Norwegern im darauffolgenden End der letzte Versuch misslang, stahl man einen weiteren Stein und erhöhte die Führung.

Erst im 5. End punkteten die Skandinavier zum ersten Mal. Da die Schweizer ihre Steine allerdings schön im Haus verteilt hatten, konnte das norwegische Team um Skip Magnus Ramsfjell nur auf 1:4 verkürzen.

Kein Risiko – voller Ertrag

Mit der komfortablen Führung im Rücken mussten die Schweizer nicht mehr ins Risiko gehen und leisteten sich so im 6. und 7. End mit dem Recht des letzten Steins jeweils ein Nullerhaus. Zwei geschriebene Steine im 8. End waren gleichbedeutend mit der Vorentscheidung. Und die Norweger nahmen in diesem Bronzespiel mit ganz viel Stil den Hut: Den letzten Stein spielte Ramsfjell per Showeinlage. Auch wenn der Stein im Haus landete und den «shot» liegenden Schweizer Stein rausspielte, floss er wegen einer Berührung nicht ins Ergebnis ein. Das offizielle Schlussresultat: 9:1.

Damit ging erstmals seit 2018 wieder eine Olympiamedaille an die Schweizer Curler. Damals hatte das Quartett um Skip Peter de Cruz in Pyeongchang ebenfalls Bronze geholt, so auch Schwallers Vater und Onkel 2002 in Salt Lake City. In der Summe holte die Equipe des CC Genf die 5. Olympiamedaille eines Schweizer Curling-Männerteams.

Olympiamedaillen der Schweizer Curler Box aufklappen Box zuklappen 1998 in Nagano: Gold – Skip Patrick Hürlimann

– Skip Patrick Hürlimann 2002 in Salt Lake City: Bronze – Skip Andreas Schwaller

– Skip Andreas Schwaller 2010 in Vancouver: Bronze – Skip Markus Eggler

– Skip Markus Eggler 2018 in Pyeongchang: Bronze – Skip Peter de Cruz

– Skip Peter de Cruz 2026 in Milano Cortina: Bronze – Skip Yannick Schwaller

Über den ganzen Wettbewerb gesehen war die Medaille der Schweizer völlig verdient. Mit einer sensationellen Round Robin mit 9 Siegen aus 9 Spielen, darunter bereits ein 10:4-Erfolg gegen Norwegen, waren sie in den Halbfinal eingezogen. Dort musste sich das Schweizer Quartett Grossbritannien auf bittere Art und Weise in einem entscheidenden Spiel beugen.

So geht's weiter

Während die Männer mit Bronze nach Hause fahren, steht eine weitere Schweizer Curling-Medaille bereits fest: Unklar ist noch, ob Gold oder Silber. Im Final der Frauen treffen die Schweizerinnen am Sonntag auf Schweden (ab 11:00 Uhr live bei SRF) und könnten erstmals Olympiasiegerinnen werden.

