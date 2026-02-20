Die Schweizer Curlerinnen ziehen dank einem 7:4 über die USA in den Final der Olympischen Spiele von Milano Cortina ein.

Damit geht erstmals seit 2006 wieder eine Olympiamedaille im Frauen-Curling in die Schweiz.

Die Männer treffen am Freitagabend im Spiel um Bronze auf Norwegen.

Die Schweizer Curlerinnen haben es an den Olympischen Spielen geschafft, im richtigen Moment ihr Top-Level abzurufen. Nach der nicht immer überzeugenden Round Robin legten Selina Witschonke, Carole Howald, Skip Silvana Tirinzoni und Alina Pätz im Halbfinal einen äusserst konzentrierten und fehlerfreien Auftritt hin.

Souveräne Schweizerinnen

Nach der knappen Niederlage im Zusatzend gegen denselben Gegner am Donnerstag mussten die Schweizerinnen den Halbfinal zwar eröffnen, doch sie machten den Nachteil schnell wieder wett. Im 1. End zwangen sie die USA um Skip Tabitha Peterson dazu, einen Stein zu schreiben. Selbst erspielten sie sich mit dem Recht des letzten Steins ein Zweierhaus.

Im gleichen Stil ging es bis zur Spielhälfte weiter. Ein Stein für die USA, 2 Steine für die Schweiz und dann wieder ein Stein für die USA. So führten Tirinzoni und Co. nach 5 Ends mit 4:3 und hatten erst noch den «Hammer» bei sich. Sie konservierten den Vorsprung in der Folge souverän. Nach 2 Nuller-Ends musste sich die Schweiz im 8. End dann erstmals mit einem Stein begnügen.

Langersehnte Olympiamedaille für Tirinzoni und Co.

Im folgenden End bot sich Peterson eine letzte kleine Chance, das Spiel nochmals spannend zu machen. Der 36-Jährigen gelang der schwierige letzte Stein im 9. End und damit das erhoffte Dreierhaus allerdings nicht. So machten die Schweizerinnen im letzten End alles klar. Mit einem letzten Takeout sorgte Pätz für grossen Jubel beim Schweizer Team und seinen Fans in der Halle von Cortina.

Die mehrfachen Weltmeisterinnen Pätz und Tirinzoni werden am Sonntag damit ihre 1. Medaille an Olympischen Spielen gewinnen. Ausserdem ist es die 1. Medaille für Schweizer Curlerinnen seit Turin 2006 – Gold wäre gar ein Novum in der Schweizer Curlerinnen-Geschichte.

So geht's weiter

Im Final treffen die Schweizerinnen am Sonntag auf Schweden (ab 11:00 Uhr live bei SRF). Das Team um Skip Anna Hasselborg, die bereits 2018 in Pyeongchang Gold geholt hatte, besiegte Kanada in seinem Halbfinal mit 6:3. Im Round-Robin-Spiel zwischen Schweden und der Schweiz hatten sich die Skandinavierinnen mit 6:4 durchgesetzt.

Milano Cortina 2026