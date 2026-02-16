Die USA stehen im olympischen Eishockey-Turnier wie erwartet als erster Finalist fest. Das Team von Trainer John Wroblewski setzte sich im Halbfinal gegen Schweden mit 5:0 durch und spielt am Donnerstag um den Olympiasieg. Finalgegner ist Kanada oder die Schweiz.

2006 hatten die Schwedinnen die USA in Turin noch sensationell um den Finaleinzug gebracht. 20 Jahre später lag die schwedische Sensation in Mailand ausser Reichweite. Die amtierenden Weltmeisterinnen aus den USA brachen den Bann dank Cayla Barnes bereits in der 6. Minute. Obwohl Schweden im 2. Drittel optisch besser mithalten konnte, legte der grosse Favorit vier weitere Tore nach.

Erste schwedische Niederlage

Die US-Amerikanerinnen stehen damit zum siebten Mal in einem olympischen Final. Bei der Premiere 1998 und 2018 reichte es für die Goldmedaille. Vor vier Jahren in Peking mussten die Amerikanerinnen dem Dauerrivalen aus Kanada den Vortritt lassen.

Für Schweden war es die erste Niederlage im Turnier. In der schwächeren Gruppe B hatten die Skandinavierinnen souverän den Gruppensieg gesichert und anschliessend etwas überraschend auch Tschechien ausgeschaltet.

