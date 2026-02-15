 Zum Inhalt springen

Olympia: Eishockey Männer Kanada gelingt «Stängeli» gegen Frankreich

15.02.2026, 19:34

Gruppe A: Kanada – Frankreich 10:2

Die Kanadier haben zum Abschluss der Gruppenphase erwartungsgemäss einen Kantersieg gefeiert. Gegen das noch punktelose Frankreich siegten die Nordamerikaner mit 10:2. Im ersten Drittel vermochte der Underdog dem haushohen Favoriten noch Paroli zu bieten. Lausanne-Stürmer Floran Douay glich nur 13 Sekunden nach dem kanadischen Führungstor durch Tom Wilson zum 1:1 aus (9.).

Die «Ahornblätter» zogen aber noch vor der ersten Pause auf 3:1 davon. Im zweiten und dritten Abschnitt bauten die Kanadier ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Das «Stängeli» perfekt machte in der 52. Minute Youngster Macklin Celebrini mit dem letzten Tor der Partie. Kanada dürfte die Vorrunde mit 9 Punkten und einem Torverhältnis von 20:3 auf Rang 1 aller 12 Teams beenden. Die Franzosen ihrerseits belegen in der für die K.o.-Phase relevanten Setzliste die vorletzte Position.

Milano Cortina 2026

srf.ch/sport & Sport App, Olympia-Livestream, 15.02.2026, 16:40 Uhr ; 

