Die Kanadier deklassieren Frankreich bei Olympia zum Abschluss der Gruppe A mit 10:2.

In der Gruppe C kämpfen die USA, Deutschland und Lettland noch um den Gruppensieg.

Die Schweiz bodigt Tschechien in der Overtime und ergattert somit Platz 2 in der Gruppe A.

Gruppe A: Kanada – Frankreich 10:2

Die Kanadier haben zum Abschluss der Gruppenphase erwartungsgemäss einen Kantersieg gefeiert. Gegen das noch punktelose Frankreich siegten die Nordamerikaner mit 10:2. Im ersten Drittel vermochte der Underdog dem haushohen Favoriten noch Paroli zu bieten. Lausanne-Stürmer Floran Douay glich nur 13 Sekunden nach dem kanadischen Führungstor durch Tom Wilson zum 1:1 aus (9.).

Die «Ahornblätter» zogen aber noch vor der ersten Pause auf 3:1 davon. Im zweiten und dritten Abschnitt bauten die Kanadier ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Das «Stängeli» perfekt machte in der 52. Minute Youngster Macklin Celebrini mit dem letzten Tor der Partie. Kanada dürfte die Vorrunde mit 9 Punkten und einem Torverhältnis von 20:3 auf Rang 1 aller 12 Teams beenden. Die Franzosen ihrerseits belegen in der für die K.o.-Phase relevanten Setzliste die vorletzte Position.

Milano Cortina 2026