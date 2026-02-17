Tschechien bodigt hartnäckige Dänen am olympischen Eishockey-Turnier in Mailand in den Playoffs mit 3:2.

Schweden gewinnt gegen Lettland mühelos 5:1.

Auch Deutschland erreicht nach einem souveränen Auftritt gegen Frankreich die Viertelfinals.

Die Schweiz feiert gegen Italien einen Pflichtsieg. Damit heisst der Nati-Gegner im Viertelfinal am Mittwoch Finnland.

Tschechien – Dänemark 3:2

Sehr überzeugend war es nicht, doch Tschechien ist seiner Favoritenrolle im Playoff-Duell mit Dänemark gerecht geworden. Die Skandinavier liebäugelten bis in die Schlusssekunden mit der Überraschung. Der 3:3-Ausgleich wollte Dänemark aber nicht mehr glücken. Alle fünf Tore waren in einem wilden Mittelabschnitt gefallen. Die Tschechen zogen dank einem Doppelschlag innert 69 Sekunden durch David Kämpf (31.) und Roman Cervenka (32.) auf 3:1 davon.

Dänemark kam durch ein Powerplay-Tor von Nick Olesen aber noch vor der zweiten Pause bis auf ein Tor heran. Zu mehr reichte es indes nicht mehr. Im Viertelfinal kommt es für Tschechien erneut zum Aufeinandertreffen mit Kanada. In der Vorrunde hatten sich die «Ahornblätter» klar mit 5:0 durchgesetzt.

Schweden – Lettland 5:1

Einen weiteren Viertelfinal-Knaller bestreiten am Mittwoch die USA und Schweden. «Tre Kronor» liess gegen Lettland nie Zweifel über den Sieger aufkommen. Am Schluss wurde die Partie für die Skandinavier gar zum Schaulaufen. William Nylander liess Elvis Merzlikins beim 5:1 mit einer Täuschung gekonnt aussteigen und traf backhand aus spitzestem Winkel. Zuvor hatten sich mit Adrian Kempe, Gabriel Landeskog, Filip Forsberg und Mika Zibanejad vier weitere schwedische NHL-Stars in die Torschützenliste eingetragen. Eduards Tralmaks verkürzte für den Aussenseiter zwischenzeitlich auf 1:3.

Deutschland – Frankreich 5:1

Ebenfalls im Viertelfinal steht Deutschland. Beim 5:1-Sieg im Playoff-Viertelfinal gegen die in der Vorrunde punktlosen Franzosen sorgten Leon Draisaitl, Frederik Tiffels und JJ Peterka im Startdrittel für ein beruhigendes 3:0-Polster. Eine überzeugende Vorstellung lieferte das DEB-Team in den folgenden 40 Minuten in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena aber nicht ab. Philipp Grubauer erlebte alles andere als einen entspannten Nachmittag und trug mit 30 Paraden seinen Teil dazu bei, dass den Franzosen nur der eine Treffer im Mittelabschnitt gelang. Deutschland trifft im Viertelfinal am Mittwoch auf die Slowakei.

Milano Cortina 2026