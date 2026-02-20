Die US-Amerikaner haben nach einem klaren 6:2 gegen die Slowakei den Eishockey-Final in Mailand erreicht.

Der Favorit dominiert von Beginn an und lässt die Slowaken gar nicht erst in die Partie kommen.

Im Final wartet Erzrivale Kanada, das Finnland mit 3:2 niedergerungen hat.

Die USA haben den Traumfinal an den Olympischen Spielen perfekt gemacht. Ohne Probleme bezwangen die Amerikaner die überraschenden Slowaken im Halbfinal mit 6:2. Damit kommt es am Sonntag zum Duell mit dem ewigen Rivalen Kanada um Gold.

Dylan Larkin stellte die Weichen bereits in der 5. Minute auf Sieg, Tage Thompson erhöhte kurz vor Ende des 1. Drittels im Powerplay auf 2:0. Die entscheidenden Szenen spielten sich dann in der 33. Minute ab. Zuerst traf Jack Hughes zum 3:0, nur 19 Sekunden später lag der Puck bereits wieder im Netz. Jack Eichel hatte getroffen und den Slowaken, die anschliessend direkt einen Goaliewechsel vollzogen, endgültig den Stecker gezogen.

Noch im Mitteldrittel schlug Hughes dann ein zweites Mal zu und sorgte mit dem Treffer zum 5:0 dafür, dass die US-Amerikaner im Schlussdrittel bereits einige Kräfte sparen konnten.

Erneut Bronze?

Mit Juraj Slafkovsky erzielte ein slowakischer NHL-Legionär im Schlussdrittel noch das Ehrentor. Der 21-Jährige von den Montreal Canadiens traf schon zum vierten Mal im Turnier. Danach entwickelte sich eine offene Partie – Brady Tkachuk traf für die USA, Pavol Regenda für die Slowaken. Die Anspannung war bei beiden Teams sichtlich draussen.

Slafkovsky war bereits 2022 mit starken Leistungen an der slowakischen Bronzemedaille beteiligt gewesen. Die Chance auf den erneuten 3. Rang bietet sich den Slowaken am Samstagabend ab 20:40 Uhr, wenn sie sich mit Finnland messen.

Milano Cortina 2026