 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kanada 1. Eishockey-Finalist Siegtor in letzter Minute: Kanada ringt Finnland nach 0:2 nieder

20.02.2026, 19:42

Teilen

Das Mutterland des Eishockeys steht erstmals seit 12 Jahren wieder im Olympia-Final. Das kanadische Starensemble musste gegen Finnland allerdings – wie schon beim 4:3 nach Verlängerung im Viertelfinal gegen Tschechien – an seine Grenzen gehen. Bei Spielhälfte lag das Team von Jon Cooper, das auf den angeschlagenen Captain Sidney Crosby verzichten musste, noch mit 2 Längen zurück.

Mit einem Bully-Goal hatte Mikko Rantanen den Olympiasieger von Peking im Startdrittel in Führung gebracht. Und spätestens als Nashville-Center Erik Haula in der 24. Minute nach einem schönen Solo in Unterzahl auf 2:0 für die Finnen stellte, stand der Topfavorit mit dem Rücken zur Wand.

Millimeter-Entscheid beim Siegtor

Sam Reinhart brachte die Kanadier mit einem Ablenker im Powerplay aber wieder heran (35.) und nach gut 50 Minuten glich Verteidiger Shea Theodore das Skore mit einem Slapshot wieder aus. Die Wende perfekt machten die Kanadier erst 36 Sekunden vor Ende. Nathan MacKinnon fand mit seinem Abschluss von der linken Seite eine kleine Lücke in der nahen Ecke und liess die kanadischen Fans jubeln.

Diese mussten kurz darauf zwar nochmals zittern, als Finnland-Trainer Antti Pennanen eine Coach's Challenge nahm – und es war unglaublich eng. Auf den Bildern konnten die Linienrichter allerdings nicht eindeutig erkennen, ob dem Tor eine Abseitsposition vorausgegangen war. So brandete in der Santagiulia Arena nach Bestätigung des Treffers ein weiteres Mal Jubel auf.

Traumfinal gegen die USA?

Finnland fand in den Schlusssekunden in Unterzahl keine Antwort mehr und wurde vom selben Schicksal ereilt, wie die Schweizer, die im Viertelfinal gegen die Finnen eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatten. Während sich die Finnen nun mit dem Spiel um Bronze zufrieden geben müssen, kämpft Kanada um Olympiagold. Die Gegner werden am Freitagabend zwischen den USA und der Slowakei ermittelt.

Milano Cortina 2026

SRF zwei, sportlive, 20.2.2026, 18:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)