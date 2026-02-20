Kanada ringt Finnland im Halbfinal der Olympischen Spiele von Milano Cortina nach 0:2-Rückstand mit 3:2 nieder.

Das Siegtor gelingt Nathan MacKinnon erst 36 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit.

Den 2. Finalisten machen die USA und die Slowakei unter sich aus (ab 21:00 Uhr live bei SRF).

Das Mutterland des Eishockeys steht erstmals seit 12 Jahren wieder im Olympia-Final. Das kanadische Starensemble musste gegen Finnland allerdings – wie schon beim 4:3 nach Verlängerung im Viertelfinal gegen Tschechien – an seine Grenzen gehen. Bei Spielhälfte lag das Team von Jon Cooper, das auf den angeschlagenen Captain Sidney Crosby verzichten musste, noch mit 2 Längen zurück.

Mit einem Bully-Goal hatte Mikko Rantanen den Olympiasieger von Peking im Startdrittel in Führung gebracht. Und spätestens als Nashville-Center Erik Haula in der 24. Minute nach einem schönen Solo in Unterzahl auf 2:0 für die Finnen stellte, stand der Topfavorit mit dem Rücken zur Wand.

Millimeter-Entscheid beim Siegtor

Sam Reinhart brachte die Kanadier mit einem Ablenker im Powerplay aber wieder heran (35.) und nach gut 50 Minuten glich Verteidiger Shea Theodore das Skore mit einem Slapshot wieder aus. Die Wende perfekt machten die Kanadier erst 36 Sekunden vor Ende. Nathan MacKinnon fand mit seinem Abschluss von der linken Seite eine kleine Lücke in der nahen Ecke und liess die kanadischen Fans jubeln.

Diese mussten kurz darauf zwar nochmals zittern, als Finnland-Trainer Antti Pennanen eine Coach's Challenge nahm – und es war unglaublich eng. Auf den Bildern konnten die Linienrichter allerdings nicht eindeutig erkennen, ob dem Tor eine Abseitsposition vorausgegangen war. So brandete in der Santagiulia Arena nach Bestätigung des Treffers ein weiteres Mal Jubel auf.

Traumfinal gegen die USA?

Finnland fand in den Schlusssekunden in Unterzahl keine Antwort mehr und wurde vom selben Schicksal ereilt, wie die Schweizer, die im Viertelfinal gegen die Finnen eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatten. Während sich die Finnen nun mit dem Spiel um Bronze zufrieden geben müssen, kämpft Kanada um Olympiagold. Die Gegner werden am Freitagabend zwischen den USA und der Slowakei ermittelt.

Milano Cortina 2026