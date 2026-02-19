Marianne Fatton schreibt mit dem ersten «Skimo»-Gold Geschichte – womöglich bleibt es auch das letzte.

«Ich glaube, ich habe jetzt 15 Mal ‹unglaublich› gesagt, aber so ist es halt», meinte eine ziemlich aufgelöste Marianne Fatton zum Schluss ihres Siegerinneninterviews. Die Neuenburgerin hatte sich gerade Gold gesichert bei der olympischen Premiere «ihres» Ski Mountaineerings – und das doch etwas überraschend.

Als grosse Favoritin war eigentlich die langjährige Weltnummer 1 Emily Harrop für das Sprintrennen in Bormio gehandelt worden. «Beim Wechsel auf die Ski war ich ein bisschen schneller und konnte als Erste los», analysierte Fatton den entscheidenden Moment kurz vor der Abfahrt. Harrop bekundete in diesem Moment Mühe, die Ski-Felle zügig in ihrer Bauchtasche zu verstauen.

Keine Risiken in der Abfahrt

«Da habe ich mir gesagt: ‹Jetzt hast du keine Ausreden mehr!›», sagte sich die 30-jährige Fatton, ehe sie die 70 zuvor erklommenen Höhenmeter wieder runterbretterte – allerdings wie die meisten Athletinnen mit augenscheinlich etwas eingebauter Sicherheit. Überholmanöver gab es auf den vorderen Position jeweils in keinem Heat – mit den im Gegensatz zu den Alpinen etwas leichteren Ski ist die Handhabung auch schwieriger.

Auf der Abfahrt habe sie sich dann gefragt, was hier genau abgehe – und sich gleichzeitig ermahnen müssen, die Konzentration bis ins Ziel aufrecht zu erhalten. «Ich weiss nicht, was gerade passiert ist», meinte sie im Ziel perplex. Im vergangenen März hatte sich Fatton bei der Heim-WM in Morgins im Wallis ähnlich überraschend vor Harrop durchgesetzt.

Olympia-Zukunft noch offen

Im ab dem Halbfinal ziemlich dichten Schneegestöber auf der Stelvio war es «ein historischer Tag für das Skimo», wie die frischgebackene Olympiasiegerin konstatierte. Die Bedingungen in Bormio zeigten auf: Das Wetter und damit verbundene allfällige Verschiebungen dürften in dieser Sportart kein Problem darstellen.

Ob das Ski Mountaineering allerdings im olympischen Programm verbleibt, will das IOC erst nach den Winterspielen Milano Cortina 2026 und anhand der gewonnenen Eindrücke entscheiden.