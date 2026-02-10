Nach Rang 10 bei Halbzeit an den Olympischen Spielen Milano Cortina war Natalie Maag am Montagabend genervt. Am Dienstag gelang der Schweizerin in den Läufen 3 und 4 nicht die entscheidende Steigerung. In keinem der Durchgänge kam sie fehlerfrei den Eiskanal in Cortina runter, steigerte sich nach Böcken der Konkurrenz aber noch um einen Platz und wurde am Ende 9. Die Top 8 und ein olympisches Diplom verpasste sie um knapp 2 Zehntel, auf das Podest fehlten 8 Zehntel.

Gold ging an die Deutsche Julia Taubitz. Ihre ärgste Konkurrentin, Landsfrau Merle Malou Fräbel, nahm sich mit einem grossen Fehler im 3. Lauf selbst aus dem Medaillenrennen. Silber ging schliesslich an die Lettin Elina Bota, Bronze an Ashley Farquharson aus den USA.

Milano Cortina 2026