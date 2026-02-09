Legende: Rang 17 über die 1000 Meter Kaitlyn McGregor. Keystone/Robert Ghement

Kaitlyn McGregor wird im Eisschnelllauf-Oval von Mailand 17. über die 1000 Meter. Die Niederlande feiern einen Doppelsieg.

Rodlerin Natalie Maag befindet sich nach 2 von 4 Läufen im Cortina Sliding Center im Einsitzer auf Zwischenrang 10.

Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann unterliegen in Cortina im olympischen Mixed-Curling-Turnier Kanada 4:8.

Biathlet Matthias Riebli ersetzt James Pacal als Ersatzmann in der Männer-Staffel.

Eisschnelllauf: McGregor 17. bei Leerdam-Sieg

Im Eisschnelllauf-Wettbewerb der Frauen über 1000 Meter schaffte es die Schweizerin Kaitlyn McGregor auf den respektablen 17. Rang. McGregor war bereits im 4. Duell (von 15) im Einsatz gestanden und setzte sich dort gegen ihre kasachische Gegnerin Kristina Silva souverän durch. Spannend wurde es im Kampf um die Medaillen in den letzten drei Duellen: Erst verbesserte die Niederländerin Femke Kok den olympischen Rekord um 6 Zehntelsekunden. Den Rekord hatte sie aber nur wenige Minuten inne, denn zum Schluss startete Superstar Jutta Leerdam (NED) und fuhr nochmals etwas schneller als Kok. Dritte wurde die Japanerin Miho Takagi, die in Peking den alten olympischen Rekord aufgestellt hatte. Für Leerdam war es das erste Olympiagold ihrer illustren Karriere.

Rodeln: Maag nach 2 Läufen auf Rang 10

Natalie Maag hat ihre 2 Runs im Einsitzer nicht wie gewünscht ins Ziel gebracht. Die 28-Jährige, 9. bei den Olympischen Winterspielen in Peking vor 4 Jahren, belegt bei Halbzeit den 10. Zwischenrang (+1,011). «Der 1. Lauf war ziemlich unsauber. Das summiert sich, sodass man nicht auf Zug kommt. Im 2. Lauf hatte ich einen Plan, habe es dann aber noch mehr ‹verkackt›», erklärte eine sichtlich unzufriedene Maag. An der Spitze stehen bei Halbzeit die Favoritinnen aus Deutschland Julia Taubitz (1:45,188 Minuten) und Merle Fräbel (+0,061). Die Läufe 3 und 4 finden am Dienstagabend statt.

Curling: Pleite bei letztem Auftritt der Schwallers

Das Schweizer Curling-Mixed-Duo Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann hat im 9. und letzten Spiel der Round Robin die 5. Niederlage einstecken müssen. Gegen das kanadische Gespann Brett Gallant/Jocelyn Peterman, ebenfalls ein Ehepaar, setzte es ein 4:8 ab. Bereits vor dem Vorrundenabschluss hatte festgestanden, dass die Schweiz die Halbfinals verpassen wird. Im 5. End hatten die Schwallers noch von 2:5 auf 4:5 verkürzen können, doch Kanada konterte umgehend mit dem einzigen Dreierhaus des Spiels. Im 8. End gab das Schweizer Duo auf.

Biathlon: Pacal muss passen

James Pacal wird bei den Biathlon-Wettkämpfen bei Milano Cortina 2026 in Antholz aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Start gehen können. Dies gab Swiss Olympic am Montag bekannt. Er wird durch Matthias Riebli, Bruder des Langläufers Janik Riebli, ersetzt. Riebli reist als Ersatzmann für das Staffel-Rennen der Männer am 17. Februar nach Antholz. Gemäss Swiss Olympic sind Einsätze in Einzelrennen nicht vorgesehen.

