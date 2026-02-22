Die Ski-Freestylerin Eileen Gu gewinnt bei Milano Cortina 2026 den Wettkampf in der Halfpipe und steht bereits bei 6 olympischen Medaillen.

Nach ihrem Patzer gleich beim 1. Sprung im 1. Run bewältigte Eileen Gu den leicht gestiegenen Druck im 2. von 3 Anläufen souverän: Derselbe Trick gleich eingangs der Halfpipe im Livigno Snow Park glückte, am Ende wurde die für China startende gebürtige US-Amerikanerin mit starken 94,00 Punkten belohnt.

An diese Marke kam keine ihrer 11 Final-Konkurrentinnen mehr ran. Im 3. Versuch steigerte sich die dominante Ski-Freestylerin gar noch um 0,75 Zähler – am Ende blieb dies ohne Einfluss auf die Entscheidung.

6 aus 6

Damit sicherte sich Gu nach Peking 2022 auch bei Milano Cortina den Olympiasieg in der Halfpipe. Neben 2 Mal Silber (Slopestyle hinter Mathilde Gremaud und Big Air) ist es ihre erste Goldmedaille in Norditalien. Insgesamt steht die erst 22-Jährige bei 6 olympischen Medaillen – dies aus 6 Wettkämpfen, an denen sie teilgenommen hat. Eine bemerkenswerte Ausbeute.

Hinter Gu schnappte sich ihre Landsfrau Fanghui Li Silber (93,00 Punkte), knapp vor der Britin Zoe Atkin (92,50). Der Event in Livigno war für Samstagabend geplant gewesen. Starker Schneefall zwang die Organisatoren zu einer Verschiebung auf den letzten Wettkampftag.

Milano Cortina 2026