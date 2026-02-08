Johannes Kläbo sichert sich im Val di Fiemme überlegen Olympiagold im Skiathlon.

Die Schweizer Olympia-Neulinge Nicola Wigger (30.) und Beda Klee (46.) verpassen einen Exploit.

Am Samstag ist Nadja Kälin bei den Frauen auf den starken 4. Platz gelaufen.

Bereits 100 Meter vor dem Ziel nahm Johannes Kläbo seine Stöcke in eine Hand, warf einen locker-lässigen Blick über die Schulter und winkte ins Publikum: Der Sieg im Olympia-Skiathlon war dem Langlauf-Dominator nicht mehr zu nehmen. Kurz darauf überquerte der Norweger in 46:11,0 Minuten die Ziellinie und sicherte sich sein insgesamt 6. Olympiagold.

Kläbos Sieg über die 2x10 Kilometer im Tesero-Stadion zeichnete sich früh ab: Weil er sich nach dem Wechsel von den Klassisch- auf die Skating-Ski locker in einer fünfköpfigen Spitzengruppe halten konnte, lief es auf einen Schlusssprint hinaus – und die Endschnelligkeit des 15-fachen Weltmeisters ist beispiellos.

Der goldene Allzeit-Rekord winkt

Damit ist die Rekordjagd des Überfliegers lanciert. Mit 3 weiteren möglichen goldenen Umhängseln im Sprint, im Teamsprint sowie in der Staffel würde Kläbo an seinen Landsleuten Marit Björgen, Björn Dählie und Ole Einar Björndalen (alle achtmal Gold) als Wintersportler mit den meisten Olympiasiegen vorbeiziehen.

Hinter Käbo kam es zur Zentimeter-Entscheidung zwischen Mathis Desloges (FRA) und Martin Nyenget (NOR), ersterer sicherte sich knapp Silber. Der Franzose hatte zuvor eine kleine Abkürzung genommen und war dafür verwarnt worden.

Wigger gewinnt internes Schweizer Duell

Die beiden Schweizer Olympia-Debütanten am Start blieben ohne Exploit. Nicola Wigger, der sich wie Teamkollege Beda Klee auf den letzten Drücker für Milano Cortina 2026 qualifiziert hatte, lief mit 2:40 Minuten Rückstand auf den 30. Platz.

Klee, dem auf dem Papier etwas mehr zugetraut wurde, kam derweil gar nicht auf Touren. Vor allem in der ersten Klassisch-Ablösung lief er fernab der Besten, am Ende reichte es zu Rang 46 (+4,28 Minuten).

So geht es weiter

Nach den beiden Skiathlons zum Auftakt geht es für die Langlauf-Olympioniken am Dienstag weiter: Dann stehen die Sprints mit der Schweizer Medaillenhoffnung Nadine Fähndrich an (K.o.-Phase ab 11:45 Uhr). Anschliessend folgen die Einzel-Rennen über 10 Kilometer der Frauen (Donnerstag) und der Männer (Freitag).

