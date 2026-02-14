Im Einzelrennen überraschte Noémie Wiedmer mit Rang 4. Am Sonntag ist sie im Boardercross zusammen mit Kalle Koblet im Team gefordert.

Legende: Durfte sich trotz Platz 4 feiern lassen Noémie Wiedmer mit ihren Teamkolleginnen Sina Siegenthaler, Aline Albrecht und Anouk Dörig (v. l. n. r.) nach dem Snowboardcross-Final. Keystone/Peter Klaunzer

Am Freitag raste Noémie Wiedmer im Snowboardcross bei Milano Cortina 2026 sensationell bis in den Final. Eine Medaille schaute für die 18-Jährige bei der Olympia-Premiere am Ende knapp nicht heraus – obwohl sie nach einem einmal mehr perfekten Start lange vorne gelegen hatte. Dennoch: Wiedmers 4. Rang ist sehr hoch einzustufen.

Exploit trotz Verletzung

Wiedmer hatte ihr Potenzial bereits in der Vergangenheit angedeutet: Sie gewann 2024 im Snowboardcross Silber an den Junioren-Weltmeisterschaften in Gudauri (GEO) und Gold an den Olympischen Jugend-Winterspielen in Gangwon (KOR). Dass es auf der ganz grossen Olympia-Bühne aber gleich für den Final reichen würde, damit hatte Wiedmer wohl selbst nicht gerechnet.

Zumal sich die Berner Oberländerin im Januar noch einen Handgelenkbruch zugezogen und dadurch 2 Wettkämpfe verpasst hatte, die als Vorbereitung auf die Spiele vorgesehen waren. «Das war ein bisschen blöd. Aber so hatte ich keine grossen Erwartungen», sagte Wiedmer, die weiterhin mit einer Schiene fährt, nach dem olympischen Snowboardcross-Final.

Im Mixed-Team mit Koblet

Einen Auftritt hat Wiedmer in Livigno noch vor sich: Am Sonntag steht im Snowboardcross der Mixed-Team-Wettbewerb auf dem Programm. Erst zum 2. Mal wird diese Disziplin an Olympischen Winterspielen ausgetragen. Eine Nation darf dabei maximal 2 Teams (bestehend aus einer Frau und einem Mann) stellen.

Wie schon vor 4 Jahren in Peking wird es auch bei Milano Cortina 2026 nur ein Schweizer Team geben – weil mit Kalle Koblet lediglich ein Schweizer Snowboardcross-Spezialist im Kader steht. Der 28-jährige Winterthurer war bereits 2022 am Start, damals an der Seite der im Dezember 2024 bei einem Lawinenunglück verstorbenen Sophie Hediger. Gemeinsam hatten sie im Halbfinal den Einzug in den Final verpasst.

Im Mixed-Team-Wettbewerb treten zunächst die vier Männer gegeneinander an, danach folgt das Rennen der Frauen. Die Zeitabstände aus dem Männer-Heat werden direkt in den Lauf der Frauen übertragen – Koblet wird also die Vorlage für Wiedmer liefern. Die 2 Teams mit den zusammengerechnet schnellsten Zeiten qualifizieren sich für die nächste Runde – los geht es ab den Viertelfinals.