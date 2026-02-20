Nach dem ersten Tag der Zweierbob-Konkurrenz liegt Melanie Hasler auf dem 6. Rang. Die Medaillen sind aber schon ein Stück entfernt.

Für Melanie Hasler und Anschieberin Nadja Pasternack liegen die Medaillen im Zweierbob wohl schon nach 2 von 4 Läufen ausser Reichweite. Zwar rangiert das Schweizer Duo auf dem 6. Platz, der Rückstand auf den 3. Rang ist mit 0,67 Sekunden aber schon beträchtlich. Das führende Duo, Laura Nolte und Deborah Levi aus Deutschland, ist sogar schon 9 Zehntel voraus.

Auf Rang 9 lauert das zweite Schweizer Duo. Pilotin Debora Annen und Anschieberin Salomé Kora fehlen 1,1 Sekunden auf die Spitze. Ein Diplom liegt aber noch im Bereich des Möglichen. Mit ihrer Olympia-Teilnahme schrieb Kora Geschichte: Sie ist nun die erste Schweizer Frau, die sowohl an Olympischen Sommer- als auch Winterspielen teilgenommen hat.

Deutsch-amerikanische Meisterschaften

Die Medaillen werden wie erwartet die starken deutschen und US-amerikanischen Duos unter sich ausmachen. Hinter Nolte/Levi folgen mit Lisa Buckwitz/Neele Schuten weitere Deutsche, Kim Kalicki und Talea Prepens liegen auf Rang 4.

Die US-Schlitten mit Kaillie Humphries Armbruster/Jasmine Jones und Kaysha Love/Azaria Hill platzierten sich auf den Plätzen 3 und 5. Mit Elana Meyers Taylor und Jadin O'Brien lag nach dem 1. Lauf noch ein weiteres US-Duo auf einem Spitzenplatz. Nach einem groben Patzer im 2. Durchgang fiel die Monobob-Olympiasiegerin aber weit zurück.

Milano Cortina 2026