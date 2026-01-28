10 Geschwister und 2 Ehepaare inklusive: Wir haben das 175-köpfige Schweizer Aufgebot für Milano Cortina 2026 unter die Lupe genommen.

Bündner Spitzenreiter, eine Viel- und eine Exklusivstarterin

Swiss Olympic liess für die 25. Winterspiele (6. bis 22. Februar) eine rund 450-köpfige Delegation akkreditieren. Im Fokus stehen die Aktiven: 175 – und damit so viele wie überhaupt noch nie in der Geschichte – ergatterten ein Olympia-Ticket. Einige Zahlenspielereien dazu:

Mit 91 Männern und 84 Frauen näherten sich die Geschlechter weiter an (vor 4 Jahren bei einem Total von 167 waren es noch 92 vs. 75).

Legende: Schweiz, so weit das Auge reicht Doch welche Geschichten und Gesichter stecken hinter den Selektionierten? freshfocus/Nico Ilic

Folgende 14 Athletinnen und Athleten treten mit der Errungenschaft von mindestens einer Olympiamedaille an: Wendy Holdener (Ski Alpin – 5); Mathilde Gremaud (Ski Freestyle – 3); Fanny Smith (Skicross – 2), Luca Aerni, Marco Odermatt, Corinne Suter und Daniel Yule (alle Ski Alpin); Alex Fiva und Ryan Regez (beide Skicross); Sarah Höfflin (Ski Freestyle); Benoît Schwarz-van Berkel (Curling), Jan Scherrer (Snowboard); Alina Müller sowie Lara Stalder (beide Eishockey – je 1).

Legende: Durch und durch olympia-erprobt Die Skicrosserin Fanny Smith holte aus bislang 4 Olympia-Starts schon 2-mal Bronze. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Apropos Fanny Smith, sie ist DIE Wiederholungstäterin im aktuellen Schweizer Team. Die 33-jährige Skicrosserin kommt mit ihrer bevorstehenden 5. Olympia-Teilnahme auf die meiste Erfahrung.

Das Durchschnittsalter des Rekord-Aufgebots liegt bei 27 Jahren.

Die Jüngsten: Laure Mériguet (Eishockey) und Mischa Zürcher (Snowboard) mit je 17 Jahren

(Eishockey) und (Snowboard) mit je 17 Jahren Die Ältesten: Silvana Tirinzoni (Curling) mit 46 Jahren bzw. Alex Fiva (Skicross), der gerade erst seinen 40. Geburtstag feierte

Betreffend Herkunft nach Kantonen hat Graubünden (mit 30 Selektionierten) hauchdünn die Nase vorn vor Zürich (29). In 2 Kantonen, Jura und Neuenburg, hat kein aktueller Schweizer Olympia-Starter seinen Wohnsitz. Deren 4 sind im Ausland gemeldet.

Zu den Fun Facts gehört weiter, dass ...

5 Geschwisterpaare : Debora & Tim Annen; Yannick & Kim Schwaller; Marina & Nadja Kälin, Loïc & Mélanie Meillard; Janik & Matthias Riebli (Matthias Riebli, der Biathlet, ist als Staffel-Ersatz für den erkrankten James Pacal erst am 9. Februar nachselektioniert worden)

: Debora & Tim Annen; Yannick & Kim Schwaller; Marina & Nadja Kälin, Loïc & Mélanie Meillard; Janik & Matthias Riebli (Matthias Riebli, der Biathlet, ist als Staffel-Ersatz für den erkrankten James Pacal erst am 9. Februar nachselektioniert worden) 2 Ehepaare: Yannick & Briar Schwaller-Hürlimann; Dario & Ladina Caviezel

... nach Milano Cortina reisen.

Legende: Eines von zwei Ehepaaren im Schweizer Team Im Curling treten Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller gemeinsam im Mixed Doppel sowie er in der Männer-Konkurrenz an. freshfocus/Celine Stucki

Zu guter Letzt haben wir noch diese Auffälligkeiten herausgepickt:

Premieren hoch drei

Dank Salomé Kora gibt es hierzulande neu einen exklusiven Zirkel. Die 31-jährige St. Gallerin ist die erste Schweizerin, die sowohl an Sommer- als auch an Winterspielen teilnimmt. Dreimal in Folge war sie seit 2016 als Sprinterin bei Olympia dabei, nun kommt sie als Bob-Anschieberin zur Feuertaufe unter olympischen Ringen.

gibt es hierzulande neu einen exklusiven Zirkel. Die 31-jährige St. Gallerin ist die erste Schweizerin, die sowohl an Sommer- als auch an Winterspielen teilnimmt. Dreimal in Folge war sie seit 2016 als Sprinterin bei Olympia dabei, nun kommt sie als Bob-Anschieberin zur Feuertaufe unter olympischen Ringen. Aller guten Dinge sind hoffentlich drei für Giulia Tanno: Jeweils Verletzungen bei den X-Games in Aspen kosteten die Freeski-Athletin kurzfristig die Olympia-Teilnahmen 2018 und 2022. Nun soll die 27-Jährige im Slopestyle und Big Air endlich reif sein für die Premiere.

Zusammengezählt wird die Vielzahl von 94 Sportlerinnen und Sportlern zum Debüt bei Winterspielen gelangen (was 54 Prozent entspricht).

