Der 18-jährige Italiener gilt als Wunderkind. Auch sein Crash am Freitag in Monza steht seinem Aufstieg nicht im Weg.

Legende: Tritt in grosse Fussstapfen Andrea Kimi Antonelli. key/EPA/Daniel Dal Zennaro

Mercedes vertraut bei der Nachfolge für Rekordweltmeister Lewis Hamilton zur kommenden Saison auf den erst 18-jährigen Italiener Andrea Kimi Antonelli. Die «Silberpfeile» bestätigten am Samstag die seit Tagen kursierenden Spekulationen. Antonelli, der in dieser Saison in der Formel 2 fährt, erhält einen Vertrag für 2025.

«Unser Fahreraufgebot für das Jahr 2025 vereint Erfahrung, Talent, Jugend und unbändigen Speed», sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Antonellis Teamkollege ist George Russell (GBR), der seit 2019 in der Formel 1 fährt. Hamilton wechselt zu Ferrari.

«Weiterer grosser Schritt»

«Kimi hat immer wieder gezeigt, dass er das Talent und die Schnelligkeit hat, um an der Spitze unseres Sports mitzuhalten», so Wolff weiter. «Wir wissen, dass es ein weiterer grosser Schritt nach oben sein wird, aber er hat uns bei seinen F1-Tests in diesem Jahr beeindruckt und wir werden ihn bei jedem Schritt seines Lernprozesses unterstützen.»

Antonelli hatte am Freitag in Monza bei seinem ersten freien Training in einem aktuellen F1-Boliden gleich einen heftigen Crash produziert. Wolff hatte mit den Worten reagiert: «Alles gut, Kimi, alles gut.»

Noch zwei Plätze zu vergeben

Damit stehen für die nächste Saison 18 der 20 Stammfahrer in der Formel 1 fest. Zu vergeben ist noch je ein Platz bei den Racing Bulls (neben Yuki Tsunoda) und Sauber (neben Nico Hülkenberg).

00:54 Video Archiv: Hamilton wechselt zu Ferrari Aus Sport-Clip vom 01.02.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.