Legende: Vom Reifenstapel zurück in die Box Der demolierte Mercedes-Bolide. imago images/Panoramic

Andrea Kimi Antonelli hat bei seinem ersten Training in einem aktuellen Formel-1-Rennwagen gleich einen heftigen Unfall gebaut. Der Italiener, der am vergangenen Sonntag 18 Jahre alt geworden war, verlor am Freitag auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza die Kontrolle über den Silberpfeil und kam eingangs der Parabolica-Kurve vom Kurs ab.

Antonelli, der als Nachfolger von Rekordweltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes zur kommenden Saison gehandelt wird, rutschte mit dem Wagen über das Kiesbett und krachte seitlich mit ordentlicher Wucht in die Reifenstapel. Antonelli gab via Funk Entwarnung und stapfte davon. Das Medical Car brachte ihn zum ärztlichen Check.

Unfall mit Russells Auto

Antonelli fuhr am Freitag im Rennwagen von George Russell. Der Engländer, der für 2025 bei Mercedes gesetzt ist, muss nun auf eine schnelle Reparatur seines Boliden hoffen.

Am Donnerstag war die Parabolica-Kurve bereits Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer zum Verhängnis geworden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Renn-Wochenende in Italien sehen Sie wie folgt live: Samstag, 15:55 Uhr: Qualifying (SRF info)

Sonntag, 14:45 Uhr: Rennen (SRF info)