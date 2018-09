Romano Fenati ist nach seiner lebensgefährlichen Aktion gegen einen Konkurrenten beim Grand Prix von San Marino seinen Job in der Moto2-WM los. Das Marinelli Snipers Team des 22-Jährigen verkündete am Montag nach dem Rennen in Misano die Vertragsauflösung. Am Sonntag hatte Fenati seinem Landsmann Stefano Manzi beim Überholvorgang bei über 200 km/h in die Vorderradbremse gegriffen.

«Wir bedauern sein unverantwortliches Verhalten sehr, er hat das Leben eines anderen Fahrers riskiert, das kann nicht entschuldigt werden», hiess es in einem offiziellen Communiqué. Kalex-Fahrer Fenati war zuvor schon vom Weltverband FIM für 2 WM-Läufe gesperrt worden.

Teamwechsel in Gefahr

Auch der bevorstehende Wechsel 2019 zum Forward Racing Team, für das ausgerechnet Manzi fährt, könnte sich zerschlagen. Forward Racing spannt ab 2019 mit dem italienischen Hersteller MV Agusta zusammen, und dessen Präsident Giovanni Castiglioni reagierte harsch auf Fenatis Aktion.