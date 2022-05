Charles Leclerc hat für den GP von Spanien Siegeshoffnungen – Mercedes scheint langsam an die Spitze zurückzukommen.

1. Trainingstag in Barcelona

Legende: Einmal mehr der Schnellste Charles Leclerc. imago images/HochZwei

WM-Spitzenreiter Charles Leclerc war im freien Training von Barcelona am Freitag in 1:19,670 Minuten schnellster Mann des Tages. Dahinter wirkte das Mercedes-Duo überraschend stark. George Russell und Lewis Hamilton landeten auf den Rängen 2 und 3, Russell hatte nur eine gute Zehntelsekunde Rückstand.

Wie in jedem Jahr haben viele Teams für das Rennen in Barcelona (Sonntag, 15:00 Uhr live auf SRF zwei) grosse Veränderungen an ihren Autos vorgenommen. Auch das Weltmeisterteam Mercedes gehört dazu.

Verstappen dran, Alfa Romeo abgehängt

Erst als 4. und 5. schlossen Carlos Sainz (Ferrari) und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull das Training ab. Der Niederländer hat 3 von bislang 5 Saisonrennen gewonnen. Da er aber auch 2 Mal mit technischen Problemen ausschied, führt Leclerc im WM-Klassement noch recht deutlich (104:85 Punkte).

Nicht mithalten konnten die Alfa-Piloten. Valtteri Bottas verlor mit 1:21,828 Minuten über 2 Sekunden auf die Bestzeit. Robert Kubica (1:21,975) im 1. und Guanyu Zhou (1:21.866) im 2. Training fielen ebenfalls ab.