Alfa-Romeo-Fahrer Valtteri Bottas und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull haben in Bahrain in den ersten Trainings der neuen Formel-1-Saison ein Zeichen gesetzt.

Red-Bull-Fahrer Max Verstappen drehte am Freitag im zweiten Training zum Grand-Prix-Auftakt in Bahrain in 1:31,936 Minuten die schnellste Runde. Der 24-jährige Niederländer distanzierte den direkt dahinter landenden Monegassen Charles Leclerc aber nur um rund 9 Hundertstel. Dritter wurde Leclercs spanischer Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz.

Der neue finnische Alfa-Romeo-Fahrer Valtteri Bottas erreichte den guten 6. Platz, liess unter anderen den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes (9.) hinter sich. Der Chinese Zhou Guanyu im zweiten Alfa Romeo wurde 15. Überraschend stark zeigte sich das im Vorjahr punktelose Team Haas-Ferrari. Mick Schumacher fuhr die achtbeste Zeit, Kevin Magnussen landete auf Platz 10.