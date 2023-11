Legende: Rennen unter Flutlicht Der Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. IMAGO / Motorsport Images

Über 13'000 Kilometer Luftlinie und ein Zeitunterschied von 12 Stunden: Kurz nach dem GP Las Vegas dislozierte der Formel-1-Tross für das Saisonfinale in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Abu Dhabi.

Die strapaziöse Mammutreise zehrt an den Kraftreserven der Fahrer: «Ich werde völlig verloren sein», stöhnte selbst der reiseerprobte Weltmeister Max Verstappen vor der Abreise zum nächsten Nachtrennen am anderen Ende der Welt. «Es ist eine so grosse Zeitverschiebung, dass es, besonders am Ende der Saison, wenn alle schon ein bisschen müde sind, ein bisschen viel ist.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Saisonfinale aus Abu Dhabi gibt es am Wochenende live auf SRF info zu sehen. Qualifying: Samstag, 14:55 Uhr

Rennen: Sonntag, 13:10 Uhr

Seit 2014 findet der Saisonabschluss in der Millionenstadt am Persischen Golf statt. Über Jahre lagen aber zwei Wochen zwischen dem ehemals vorletzten Rennen in Brasilien und dem Trip in die Wüste. Immer mehr Rennen haben zu einer engeren Taktung geführt – und die Rückkehr nach Las Vegas vergrösserte die Strapazen zusätzlich. Jetlag ist vorprogrammiert, der Stresstest für den Biorhythmus ist unausweichlich.

Entscheidungen gefallen

Immerhin bleibt Verstappen resultatbedingter Stress verschont. Während 2021 die Entscheidung um den WM-Titel erst in einem wahren Herzschlagfinale fiel, steht der Niederländer in dieser Saison seit einer gefühlten Ewigkeit als Weltmeister fest, auch die Plätze 2 und 3 sind bereits vergeben. In der Konstrukteurswertung duellieren sich immerhin noch Mercedes und Ferrari um Platz 2 – und damit auch um viele Millionen an Prämien vom Weltverband FIA.

Während Verstappen an seiner Dominanz nichts auszusetzen hat, sieht er bei der Saisonplanung durchaus Verbesserungspotenzial. «Vielleicht könnte man die Anreise nach Abu Dhabi etwas besser gestalten», sagte der Niederländer und schlug eine «Amerika-Tournee» für die Zukunft vor: «Ich weiss natürlich, dass das für die Ticketverkäufe nicht ideal ist. Vielleicht können wir da eine Lösung finden.»

24 Rennen im nächsten Jahr

Die Formel 1 arbeitet an einer solchen. Doch 2024 ist der Rekordkalender mit 24 Rennen so voll wie noch nie. Durch eine stärkere Regionalisierung soll der logistische Aufwand zumindest verringert und die Saison nachhaltiger gestaltet werden. Auch für das Finale in Abu Dhabi liess sich die Königsklasse etwas einfallen.

Das vorletzte Rennen der kommenden Saison findet in Doha/Katar und damit in unmittelbarer Nähe zu Abu Dhabi statt, jedoch wiederum nur eine Woche nach dem Rennen in Las Vegas. 300 Kilometer Luftlinie erspart die Formel 1 ihren Fahrern somit also. Dass Verstappen und Co. das als Entlastung empfinden, darf bezweifelt werden.

02:14 Video Archiv: Weltmeister Verstappen fährt auf dem «Strip» zum 18. Saisonsieg Aus Sport-Clip vom 19.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.