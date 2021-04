Die Formel 1 macht in der Saison 2022 Station in Floridas Touristen-Hochburg Miami.

Formel 1 gastiert ab 2022 in Miami

11. Destination in den USA

Legende: Macht 2022 in Miami Halt Der Formel-1-Zirkus. imago images/Archiv

Gefahren wird in Miami auf einem 5,4 km langen Kurs rund um das Hard Rock Stadium, Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins. Das exakte Datum ist noch nicht festgelegt, der Vertrag geht über zehn Jahre. Das gab die Formel 1 am Sonntag bekannt.

«Wir sind begeistert, diese Nachricht verkünden zu können», wird Formel-1-Boss Stefano Domenicali in einem offiziellen Statement zitiert. «Die USA sind ein zentraler Wachstumsmarkt für uns, und ein zweites Rennen in den Staaten wird unsere rasante Entwicklung dort weiter beschleunigen.» Der Grosse Preis der USA findet alljährlich in Austin/Texas statt.

11. Formel-1-Schauplatz in den USA

Miami ist für die Formel 1 seit der ersten WM im Jahr 1950 bereits der insgesamt elfte Schauplatz in den USA. Bisher fuhr die Königsklasse in Riverside/Kalifornien, Sebring/Florida, Watkins Glen/New York, Long Beach/Kalifornien, Las Vegas/Nevada, Detroit/Michigan, Dallas/Texas, Phoenix/Arizona, Indianapolis/Indiana und Austin.