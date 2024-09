2. Training in Singapur

Legende: Übt Druck auf WM-Leader Max Verstappen aus Lando Norris. Imago/PanoramiC

Lando Norris hat im 2. freien Training in Singapur die schnellste Zeit aufgestellt. Der Engländer war mit einer Rundenzeit von 1:30,727 Minuten nicht zu schlagen – Formel-1-Weltmeister Max Verstappen erlebte dagegen einen bitteren Freitag. Der niederländische Red-Bull-Pilot landete im 2. Training weit abgeschlagen auf dem 15. Platz auch deutlich hinter Teamkollege Sergio Perez (8.).

Modifizierter Heckflügel

McLaren hatte kurz vor Beginn der Session bekannt gegeben, Anpassungen an seinem kontrovers diskutierten Heckflügel vorgenommen zu haben. Dieser sei zwar regelkonform gewesen und habe die technische Überprüfung überstanden. Dennoch hatte die Konkurrenz einen Regelverstoss gewittert. Erst am letzten Wochenende hatte das Team in Baku Red Bull von der Spitze der Konstrukteurs-WM verdrängt.

Archiv: Piastri feiert in Baku seinen 2. Saisonsieg

Einzig Charles Leclerc konnte dem schnellen Briten einigermassen Paroli bieten, der Ferrari-Pilot war lediglich 0,058 Sekunden langsamer als Norris. Im 1. Training hatte der Monegasse noch knapp vor Norris die Bestzeit aufgestellt. Sauber, das vor dem 18. GP der Saison als einziges Team noch ohne Punkte dasteht, war einmal mehr chancenlos. Guanyu Zhou (19.) und Valtteri Bottas (20.) belegten die beiden letzten Plätze.